'Nueva iniciativa de pensiones no es viable'

La nueva iniciativa de Pensiones garantizaría hasta 16,600 pesos mensuales para quienes tengan un sueldo por encima de esa cantidad, pero no el 100 por ciento de lo que perciben al momento de jubilarse. Y no es viable en términos financieros, pues no tiene recursos garantizados para su fondeo.

"Sería un suicidio para las finanzas públicas aprobar una reforma de este tipo si no se tienen los recursos garantizados realmente, sin espejitos", dijo el contador público certificado, Octavio García Aymerich.

Explicó que con esta iniciativa se pretende dar reversa a reformas de presidentes anteriores pero el fondo es que a quienes se van a jubilar con la Ley que entró en vigor en julio del 97 es garantizar una pensión de 16,600 pesos aproximadamente, siempre y cuando ganen más de esa cantidad, lo que dejaría fuera a quienes no reciban esta remuneración.

"Si alguien gana 30 mil pesos, la pensión mínima garantizada es de 16,600 pesos como está ahorita el proyecto, no es cierto lo que se manifestaba de que se retiren con el 100 por ciento de su último salario, así no está redactado, es una pensión mínima garantizada de 16,600 siempre que ganes más de esa cantidad", expuso.

En función de los recursos que se obtendrían para esto y las ayudas sociales que se brindan, el especialista señaló que realmente es incierto porque se indica que, por ejemplo, vendría del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal, entre otras, que son cantidades que no existen.

"Aquí lo peligroso es que no existen recursos garantizados a efectos de fondear esto que se pretende, no lo hay, se han acabado los fideicomisos, se han acabado cualquier tipo de fondos, el país tiene la mayor deuda autorizada en los últimos 30 años, qué significa que no hay recursos, entonces, se debe tener mucho cuidado en aprobar algo que, si bien sería bueno para los trabajadores, no se puede dar algo que no se tiene, y más si eso implica endeudar al país, porque al final de cuentas, será impagable y no va a alcanzar, posteriormente, para los servicios básicos", expresó.

Consideró que el tema se ha politizado, pues se da a conocer algo que en la realidad será de otra forma, no es lo que se dice en las declaraciones iniciales. Esto en el sentido de que la gente se ha quedado con la idea de que se busca pensionar a los trabajadores con el 100 por ciento de su salario actual, lo cuál es falso. Además, indicó que se necesitan recursos para sostener este planteamiento, que no los hay, lo que significa un gran problema.

"Son propuestas muy electorales", comentó, "es un cambio trascendental que es bueno siempre que se cuenten con los recursos garantizados, si no seguimos haciendo hoyos, como en el Tren Maya, Mexicana de Aviación, la Megafarmacia, estamos creando barriles sin fondo y de dónde va a salir el recurso, cualquier empresa que gaste en exceso a sus ingresos, va a la quiebra, es algo muy delicado".