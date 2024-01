Poeta mayor de la lengua inglesa —y el que más influencia continúa ejerciendo en la lírica de Occidente—, T.S. Eliot (1888-1965) publicó Cuatro cuartetos en 1943. En esta extraordinaria obra de madurez, el autor reflexiona de nuevo sobre el tiempo: no aquel fragmentario y apuntalado contra las ruinas de la modernidad, según observó en La tierra baldía (1922), sino uno circular y ecuménico donde “En mi principio está mi fin” y “todo se añade”; el eterno retorno del apocalipsis a su génesis; la suma, en palabras del Eclesiastés, de “Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya”. Poema que indaga en la oscura fraternidad del hombre y la naturaleza; que busca la comunión perdida entre las cosas, el lenguaje y el espíritu —de ahí la rigurosa geometría formal del conjunto—, Cuatro cuartetos constituye simultáneamente, la pieza más refinada y austera, más ambiciosa e inspirada, de Eliot.

Un documento así, verdadero poema de poemas, exigía una versión al español como la que hoy ofrecemos de José Emilio Pacheco. Desde que apareció por primera vez en 1989, Pacheco no dejó de corregir y anotar su “aproximación”, a la que había destinado buena parte de sus esfuerzos como traductor y que, sin lugar a dudas, constituye la más virtuosa y exhaustiva de Cuatro cuartetos. No resulta exagerado afirmar que cualquier edición de esa opus mirabilis, incluida la inglesa misma, debería contener las notas de Pacheco, varias de ellas fulgurantes ensayos, para comprender cabalmente tan hermético texto.

Da la impresión, parafraseando al propio Eliot, de que teníamos la experiencia de haber leído Cuatro cuartetos, pero que nunca captamos su significado. Ahora, gracias a esta “aproximación” (una de las más esperadas del vasto catálogo de Pacheco), es posible acercarse y desentrañar dicho significado, restaurar la experiencia de su urgente lectura.

SOBRE EL AUTOR

Thomas Stearns Eliot nació en San Luis, Misuri, en 1888. Estudió en Harvard, la Sorbona y Oxford. En 1915 se estableció en Inglaterra, donde contrajo matrimonio con Vicienne Haigh-Wood y conoció a su contemporáneo Ezra Pound. En 1917 publicó su primer volumen de poesía: Prufrock and Other Observations. En 1920 apareció su primera colección de ensayos, The Sacred Wood. Su famoso poema La tierra baldía se publicó en 1922, en el primer número de su revista The Criterion.

Tras trabajar unos años en el Lloyds Bank de Londres, asumió la dirección de la editorial Faber and Gwyer, más tarde Faber and Faber. En 1927 se convirtió al anglicanismo y recibió la nacionalidad británica. Las cuatro partes de su obra maestra Cuatro cuartetos se publicaron sueltas entre 1936 y 1942 y reunidas en 1943.

Escribió los dramas en verso Muerte en la catedral, Reunión de familia, The Cocktail Party, The confidential Clerk y The Elder Statesman. Publicó numerosos ensayos de crítica literaria que tuvieron enorme influencia. Recibió la Orden del Mérito en enero de 1948 y en el otoño, El premio Nobel de Literatura. Se casó en segundas nupcias con Valerie Fletcher en 1957. Murió en Londres en 1965.