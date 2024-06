Íntimamente relacionadas con el arte visual de nuestro tiempo, las voces “documentación” y “proceso” son referencias obligadas de la jerga curatorial. Muchas veces, la factura de una “pieza” se cifra en el relato de las etapas que conducen a su elaboración –el medio como fin, el andamio como arquitectura–.

No hay poema, de acuerdo con Eliot, que no sea de circunstancia. Lo cual, en el terreno del arte contemporáneo, equivaldría a decir que no hay “pieza” sin la documentación de los procesos que la originan. Bajo ese principio, los poemas que integran este libro procuran reflejar una crisis compositiva y un nuevo reto de escritura poética encarado, con audacia y el indispensable talento, por Hernán Bravo Varela.

Escenas de familia subvertidas por un inquietante silencio, por algo que, sin que nadie lo note, comienza a romperse desde adentro; parejas que suben a un vehículo para viajar a ninguna parte; preguntas que obtienen como respuesta un espejo de piedra… La documentación de los procesos, sí, pero ¿cuáles son los procesos de los que da testimonio la poesía? “Fuimos perdiendo el orden”, nos avisa una de las voces que toman la palabra en este volumen. Voces de un tú que suele transmutarse en ellos y, acto seguido, en nosotros.

La persona que habla en estos poemas lo hace desde un lugar difícil, perturbador, como si únicamente le fuera posible habitarlo a través de un discurso capaz de sabotear su propio andamiaje. Nostalgia, tal vez, de un paraíso robado y en el que –si tuviera la opción de regresar– sólo encontraría una nueva amenaza.

Así parecen apuntarlo estos poemas. Bravo Varela ha puesto en ellos la inteligencia y la sensibilidad de un oficio conseguido al extremo.

SOBRE EL AUTOR

Hernán Bravo Varela (Ciudad de México, México, 1979) ha publicado los libros de poemas Oficios de ciega pertenencia (Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 1999), Nueve poemas, Sobrenaturaleza, Hasta aquí. Con Ernesto Lumbreras editó El manantial latente. Poesía mexicana desde ahora (1986-2000). Es autor de los libros de ensayos Historia de mi hígadoy otros ensayos (premio Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz en el área de ensayo) y Malversaciones: Sobre poesía, literatura y otros fraudes (2019). Tiene a su cargo el Periódico de Poesía de la UNAM.