Un manual de resistencia contra fascismos, populismos, nacionalismos y tentaciones dictatoriales de los gobiernos. Este libro arranca con aviones de combate sobrevolando Estambul, con bombas y disparos. Es el 15 de julio de 2016, y la autora contempla a través de la ventana el desarrollo del chapucero golpe de Estado que Erdogan sofocará en pocas horas, y que le proporcionará la excusa para activar un engranaje de detenciones y purgas. ¿Cómo llegó Turquía, que aspiraba a ser europea y moderna, a semejante situación? Es tan claro como terrible: el populismo y el nacionalismo corroyeron el sistema y derivaron en tentación autoritaria. Pero eso no es exclusivo de Turquía. Lo vemos en Venezuela, y en Hungría, y hay señales de alarma en los Estados Unidos de Trump, en la Gran Bretaña del Brexit y en la Europa de la ultraderecha, que también ha llegado a España. El volumen se organiza como un manual de instrucciones para llevar a un país de la democracia a la dictadura de facto en siete pasos, que la autora denuncia a modo de antídoto: crear un movimiento, trastocar la lógica y atentar contra el lenguaje, apostar por la posverdad, desmantelar los mecanismos judiciales y políticos, diseñar tu propio modelo de ciudadano, dejar que ese ciudadano se ría del horror y construir tu propio país a tu medida. Un texto imprescindible, que todos deberíamos leer antes de que sea demasiado tarde. “El mejor libro que he leído sobre la tendencia populista y autoritaria que está rehaciendo nuestro mundo”, Benjamin Rhodes. “Indispensable para cualquiera que quiera entender las fuerzas que están convulsionando nuestro mundo”, Patrick Cockburn.

SOBRE LA AUTORA

Ece Temelkuran (Izmir, 1973) es una escritora y columnista política turca, cuyos artículos han aparecido en publicaciones como The Guardian, The New York Times, Le Monde Diplomatique, New Statesman, Frankfurter Allgemeine Zeitung y Der Spiegel. Fue despedida de un medio de comunicación turco por sus artículos críticos con el gobierno, y ha sido reconocida dos veces como la columnista política más leída de su país. Ha publicado una docena de libros, de los que en Anagrama ha aparecidoCómo perder un país: «Un libro imprescindible para comprender el alcance de la amenaza que acecha a las democracias occidentales, y sobre todo ser conscientes de sus consecuencias. Por eso debe ser una lectura obligada» (Antonio J. Ubero, La Opinión de Murcia).