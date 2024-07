Nuestras 15 recomendaciones para Omar García Harfuch

Mucha gente me ha preguntado mi visión del tema de seguridad con la entrada del gobierno de Claudia Sheinbaum. Especialmente mi opinión acerca del nombramiento de Omar García Harfuch (ex secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX) como el nuevo secretario de Seguridad, pero a nivel federal.

El tema da sin problema para una columna, pero a pesar de contar con una extensa carrera en seguridad privada, sé que mi punto de vista sería insuficiente. Razón por la cual invité a Eduardo Guerrero (consultor experto en Seguridad Pública y columnista de "El Financiero") y a Gerardo Rodríguez (profesor en temas de Seguridad Nacional y columnista de "El Heraldo" de México) para que entre los tres brindáramos un análisis más completo y enriquecedor. Así es que cada uno dará su punto de vista desde su correspondiente trinchera, descrito en nuestras respectivas tres columnas que compartirán el mismo título este lunes.

Ninguno de nosotros conoce lo que los otros dos recomendarán. Al igual que ustedes, lo sabremos hoy.

Las siguientes son mis cinco recomendaciones:

11) Transparencia y honestidad: Omar conoce en carne propia lo que está aconteciendo con el crimen organizado en México. La presente estrategia ha sido un rotundo fracaso con un saldo cercano a los 193,000 asesinatos y con 50,653 personas desaparecidas a partir del 1 de diciembre de 2018 a la fecha. Él no ignora la dimensión de los monstruos criminales que acechan a México desde hace dos décadas, mismos que no han dejado de crecer y expandirse.

Le recomendaría ser honesto y transparente. No ocultar información ni maquillar datos o estadísticas. Aceptar los errores y corregir cuando sea necesario.

12) Colaboración con la Iniciativa Privada: La seguridad es un desafío que no solo compete al gobierno. Empresas y organizaciones privadas pueden jugar un papel crucial en la prevención del delito y en el apoyo a las policías mediante la inversión en tecnología, programas de capacitación y políticas de responsabilidad social. Sin importar su geografía o actividad, no tengo un solo cliente que no esté preocupado desde hace años por la inseguridad en nuestro país.

Le recomendaría fomentar alianzas estratégicas con la iniciativa privada para fortalecer la Seguridad Pública. Esto podría incluir la creación de comités de supervisión ciudadana, programas de inversión conjunta en tecnología y el desarrollo de iniciativas de responsabilidad social empresarial que apoyen a comunidades vulnerables.

13) Relación con las Fuerzas Armadas: Omar es un policía de carrera formado en la extinta Policía Federal, él entiende que un soldado o marino no es lo mismo que un policía ya que su formación y capacitación son muy diferentes. Sin embargo, la Guardia Nacional está compuesta en un 80% por militares y está alojada en la SEDENA, lo que significa que la SSPC no cuenta, al menos por ahora, con un brazo operativo.

Aprovechando su cercanía y confianza con Claudia Sheinbaum, le recomendaría establecer una relación cordial y sumamente institucional con los altos mandos militares. Marinos y soldados pueden ser sus más grandes aliados si encuentra el camino para que acepten a un civil en su mesa. ¡Ah! y que incluya en su equipo a dos militares retirados de gran envergadura para que lo ayuden a navegar dentro del pensamiento, filosofía y mística del Olimpo castrense.

14) Colaboración y Coordinación Interinstitucional: La seguridad en México no depende solo de un individuo o una agencia, sino de la colaboración efectiva entre diversas instituciones a nivel federal, estatal y municipal. Para enfrentar los desafíos del crimen organizado es crucial que todas las partes trabajen juntas de manera eficiente y coordinada.

Le recomendaría fortalecer los lazos de colaboración y establecer canales de comunicación claros y efectivos con otras dependencias gubernamentales, así como con los gobiernos estatales. Esto incluye la creación de grupos de trabajo conjuntos, la implementación de sistemas de información compartida y la organización de operativos coordinados para enfrentar de manera integral las amenazas.

15) Fortalecer la presencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI): El nuevo gobierno debe fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación del Estado. Si Omar dio buenos resultados en la CDMX fue precisamente por las extraordinarias labores de inteligencia de su equipo.

Le recomendaría tomar control absoluto del CNI y potenciar su labor contra las organizaciones criminales productoras de violencia.

Para concluir, solo a través del conocimiento y la participación podremos avanzar hacia un México más seguro. Les invito a reflexionar sobre nuestras 15 propuestas, esperando que juntos podamos contribuir a la pacificación de nuestro México.

Es probable que Eduardo, Gerardo y yo coincidamos en una o más recomendaciones. Yo prestaría especial atención a esas coincidencias.

