No va PVEM con Morena en Coahuila, le darán 'su espacio'

Al menos en las elecciones locales en Coahuila, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no irá en coalición con MORENA, sin embargo lo hará a nivel federal.

En ese sentido, Jenecarlo Lozano, delegado de MORENA en el estado, comentó que ya se firmó un acuerdo de unidad, lo cual se hará a la brevedad ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) donde irán UDC, PT y MORENA para que la transformación llegue a Coahuila.

En el caso del PVEM, dijo que les están dando un espacio, pues en ocasiones los partidos políticos pequeños muchas veces buscan no ser comidos por un partido grande.

“Se les está dando su espacio para que ellos puedan recuperar su militancia, es una campaña para que ellos puedan generar un ánimo, pero vamos juntos en lo federal, en el Plan C ellos no se mueven, recuerden que el Plan C es el importante en el país, y en el Plan C el PVEM va con nosotros también”, sostuvo.

Añadió que no habrá precandidatos, los únicos en la actualidad en Coahuila que fueron elegidos por MORENA son los dos candidatos a Senadores Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, el resto serán tal y como estableció el partido los tiempos, seguramente a principios de febrero.