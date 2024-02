'No son delincuentes por el hecho de ser migrantes'

El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, declaró que los migrantes no son delincuentes solo por ser migrantes e indicó que la instrucción que se ha girado a las parroquias, sobre todo a aquellas que atienden a las personas que están de paso por la región en busca de llegar a Estados Unidos, que acerquen toda la ayuda posible respetando las leyes y a las autoridades migratorias, pero siempre siendo alzando la voz para que se respeten los derechos humanos de ellos y de cualquier ciudadano.

La indicación fue desde la parroquia del área de Jimulco y Juan Eugenio hasta la parroquia de Fátima y al Centro de Día para Migrantes, dependiente de la parroquia de San Judas Tadeo.

"Simplemente hacer equipo con las parroquias que atienden directamente el tema ... como Iglesia canalizar todos los apoyos materiales, humanos en torno a ellos y respetar los protocolos de dejar a los migrantes siempre en las vías del tren, no llevarlos consigo, no darles más protección porque la ley no lo permite", explicó el obispo de Torreón.

El llamado se hace luego de que en el mes de enero, fueron retenidos un camión con 42 migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración, cuando se pretendía llevarlos a las afueras de Torreón para que continuaran su camino rumbo a la frontera con Estados Unidos. Además del chofer de la unidad, se pretendía llevar detenida a Concepción Martínez, coordinadora del Centro de Día para Migrantes. Por lo sucedido, se presentó una queja en contra de los elementos de la INM así como de los elementos de seguridad que participaron en el operativo, como lo fue la Guardia Nacional y la Policía del Estado.

"Sí han habido percances donde quizá la autoridad por ser celosa de sus protocolos y de sus fines de salvaguardar a la sociedad pero ha habido excesos podemos decir o malos entendidos, pero bueno la Iglesia no quiere más que colaborar en una responsabilidad de toda la sociedad encabezado por el Estado", comentó monseñor.