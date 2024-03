'No se entiende esta unión PAN-PRI'

Tatiana Clouthier Carrillo, vocera de la candidata a la presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que la visita de Marko Cortés a la región lagunera, evidenció lo que a nivel nacional la gente ha percibido, que "no se entiende esta unión antagónica entre PAN y PRI".

La exsecretaria de Economía del país estuvo en Torreón para reunirse con empresarios y los aspirantes de Morena al senado y la presidencia municipal, Cecilia Guadiana y Shamir Fernández.

"No creo que Marko Cortés haya venido a mostrar división entre el PAN y el PRI, yo creo que vino a mostrar lo que a nivel nacional es inaceptable, que no se entiende, que no se comprende, por más que estén en el Frente, no se entiende esta unión antagónica histórica entre el PAN y el PRI", expuso.

Esto con relación a las declaraciones del dirigente nacional del PAN, quien defendió la estrategia de competir solos por las alcaldías en el caso de Coahuila y mantener la alianza para la elección de presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, al afirmar que esta medida asegurará más votos para Xóchitl Gálvez Ruiz y mejores resultados que los obtenidos en la última contienda local. En su visita, el panista también aprovechó para descalificar al alcalde, Román Alberto Cepeda en su búsqueda de la reelección al asegurar que no tiene el respaldo de todos los priistas.

"Marko ayer vino a decir, más claro, que están peleados", expresó Tatiana Clouthier.

Consideró que, en el proceso local por la alcaldía de Torreón y "gracias al trabajo que Marko vino a hacer", Morena y sus partidos aliados, que tenían una ventaja de 12 puntos, podrían acrecentarla.

VISITA DE CANDIDATA

Sobre la visita de Claudia Sheinbaum, la vocera anunció que el domingo 24 de marzo la candidata de Morena, PT y PVEM estará en el Centro de Convenciones de Torreón a las 11:00 horas. Confió en que La Laguna le de la bienvenida en su planteamiento de los tres ejes en los que busca encaminar su trabajo, que son seguridad, mujeres y educación.

Señaló que los liderazgos en La Laguna son muy fuertes y se ha observado a personajes que se pensaba eran enemigos de Morena que hoy brindan números fuertes y que han sumado en beneficio de este partido.

Se refirió a la problemática en Nuevo León, donde consideró que se cayó el telón "fosfo, fosfo", en relación a la triangulación de pagos en empresas familiares del gobernador, señaló que hay una falta ahí que debe ser investigada, al existir un conflicto de intereses obvio y visible, por lo que consideró que el Congreso estatal debe atender esta situación.