'No quería exponerla', Alemán denuncia a su expareja por presunta extorsión

A inicios del mes de diciembre, el nombre del rapero Alemán se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que su entonces pareja, la influencer Akasha, publicara varias fotografías y videos como evidencia de las supuestas agresiones que vivía al lado del músico; además de anunciar que ya había tomado acciones legales en su contra.

El día de ayer martes, el músico ofreció una conferencia de prensa para disculparse públicamente con su exnovia, reconocer que mantuvieron una relación codependiente y con episodios de violencia de ambas partes y asegurar que trabajaría en su crecimiento personal.

Y aunque muchos creyeron que este hecho marcaba el final del pleito, esto está muy lejos de ocurrir, ya que la tarde de este miércoles el músico acudió a las instalaciones de la Fiscalía de General de Justicia de la ciudad para levantar una denuncia por presunta extorsión contra la influencer.

El cantante fue captado a su llegada al lugar, donde reveló que su expareja le ha pedido una fuerte cantidad de dinero y la producción de dos materiales discográficos para quitar la demanda que entabló en su contra y parar el pleito legal: "Cuando te piden dinero para parar una demanda se llama extorsión. Hablamos de cantidades que son impensables", dijo en un video publicado por el reportero Eden Dorantes.

Asimismo, aseguró que si se había mantenido en silencio es por el respeto y el cariño que todavía siente por Akasha, pero que ha llegado la hora de limpiar su nombre y alzar la voz: "No quería exponerla de esta manera, pero esto me está afectando y las cosas no fueron así", agregó.

Alemán aseguró que entre ellos existía un acuerdo y que ella misma lo rompió al pedirle dinero de por medio, cuando vive una situación familiar muy complicada, ya que su papá fue diagnosticado con cáncer. Incluso aseguró que la joven había intentado volver con él y hasta le propuso echarse la culpa de todo lo que pasó a cambio de retomar su relación.