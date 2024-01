'No hay ni habrá gasolinazos en la 4T', dice Claudia

Al pedir que no crean en las fake news, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que en todo lo que viene no habrá gasolinazos, pues aclaró que así no es la autollamada 4T.

"No les crean a las fake news que dicen que hubo gasolinazos, así no es la 4T", dijo en un video en redes sociales durante su visita a Chihuahua.

Sheinbaum Pardo señaló que, principalmente en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto y sexenios anteriores, cada principio del mes había un aumento de las gasolinas, pero ahora no es así con Andrés Manuel López Obrador.

"No sólo no ha aumentado la gasolina en términos reales, sino que ha disminuido. Incluso el año pasado que fue difícil por la guerra en Ucrania", indicó.