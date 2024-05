Necesario más seguridad para operativos de búsqueda: Grupo Vida

El ataque que se registrara en Tamasopo, San Luis Potosí, en medio de una búsqueda que dejó como saldo un elemento de la Sedena muerto, es el resultado de la estrategia que ha adoptado el Gobierno Federal de “abrazos no balazos”, dijo Silvia Ortiz, vocera del grupo Vida.

Dijo que ese fue precisamente uno de los motivos por los que se realizó la marcha el pasado 10 de Mayo en la Ciudad de México, cuya finalidad fue el visibilizar esa lucha por encontrar a sus seres queridos.

“Esto es definitivamente parte de lo que se fue a tratar de hacer en la marcha en la Ciudad de México (10 de mayo) porque nosotros lo que estamos viendo, es que nos están dejando en medio y ahora no nada más son las familias es la Comisión de Búsqueda: por qué en medio, porque, por un lado, están los delincuentes y, por otro lado, está parte de ‘no les hagan nada’ ‘abrazos no balazos’, no, estamos yendo a las búsquedas sin tener realmente una seguridad real”, recalcó Ortiz.

Y es que además de que los elementos que se les envía para los operativos de búsqueda, van limitados para actuar.

“Entonces esto no puede ser, nos están dejando en medio sin nada de este apoyo pero sobre todo a los soldados, a la Guardia, se están amarrando las manos”.

Aunque comentó que en Coahuila no son las mismas condiciones que en otros estados en donde las buscadoras han tenido que suspender los operativos, como es el caso de San Luis Potosí, en donde se han registrado al menos tres ataques.

Ante lo sucedido, adelantó, los colectivos de la entidad, ya preparan un pronunciamiento dirigido a la autoridad federal.