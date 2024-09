Muestran colección de José Pinto Mazal

Para hablar del presente hay que hacerlo con su lenguaje. Las nuevas formas expresivas envuelven a la realidad a través del arte contemporáneo. Sus propuestas son varias, conformando un mosaico de morfologías. Pero la proliferación de su discurso también depende de los coleccionistas, estos personajes que resguardan el arte y ayudan a que los creadores continúen su producción.

Uno de estos mecenas ha sido el doctor José Pinto Mazal, a quien se le ha realizado un homenaje en forma de exposición. La muestra titulada 'Nodo de Arte Contemporáneo', fue inaugurada este viernes a las 18:00 horas en el Museo Arocena.

Curada por Gerardo Traeger, Sergio Garza Orellana y Eduardo Pinto (hijo de José Pinto), la exposición 'Nodo de Arte Contemporánea' se conforma por más de 150 piezas de 90 artistas, indica Traeger.

"Es, literalmente, un homenaje al doctor José Pinto Mazal, quien ha sido toda su vida un gran coleccionista de arte contemporáneo y un gran mecenas de las artes, un hombre que ha apoyado muchísimas carreras de artistas jóvenes e instituciones […] Es una persona única en el mundo del arte en México, si hubiera más personajes como él sería una maravilla".

Los coleccionistas son fundamentales para el arte; sin ellos no habría museos. Traeger cita a las cámaras de curiosidades que existieron en Europa durante la edad media.

"Todo este afán de coleccionar ha hecho que existan los grandes museos".

Traeger señala que la colección de Pinto Mazal es sumamente vasta, pues originalmente está formada por dos mil obras.

El curador añade que el arte siempre ha tenido la labor de tratar de entender el mundo. Por eso los formatos y morfologías cambian, porque el entorno también lo hace. En consecuencia, el arte actual responde a los estímulos desechables del presente.

"El arte siempre nos ha hablado del entorno […] Todo esto lo vemos a través del arte, podemos leer la historia del hombre a través del arte. Lo mismo pasa con la contemporaneidad: vemos el arte conceptual tan efímero, tan esto, tan lo otro, pero es que toda la información la tenemos en dos minutos en internet, todo es desechable, ¿por qué el arte va a ser distinto?".

Sobre los artistas participantes, Gerardo Traeger asegura que la exposición está llena de aciertos. En la muestra se puede apreciar una obra de Gabriel Orozco que Pinto adquirió cuando el artista era muy joven. Algo similar pasó con la pieza de Betsabeé Romero y con muchos otros creadores.

"Muchos son artistas que apoyó desde muy jóvenes y que ahora tienen una trayectoria muy importante".

TESTIMONIO

Otro de los artistas apoyados por el doctor Pinto fue Alejandro Pintado, oriundo de Ciudad de México, quien participa en esta exposición con seis piezas, principalmente de identidad y paisaje, que muestran diferentes momentos de su trabajo. Así mismo, celebró la curaduría realizada y las conexiones que pueden surgir en ella.

"El doctor comenzó a coleccionar mi trabajo cuando yo tenía 20 años. Entonces yo estaba estudiando en La Esmeralda y pues imagínate, no sólo el hecho de vender la obra. En el momento no dimensionaba la importancia de la importancia del doctor Pinto, pero son el tipo de personas que son incidentes en la forma en la que te desarrollas como artista, porque tu obra ya no es una idea, sino que existe en el mundo".