Muerte de un alcalde

No fue solo un asesinato, sino una advertencia. Este 6 de octubre fue asesinado Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo. Los criminales dejaron su cuerpo en el interior de una camioneta, pero le cortaron la cabeza y la colocaron sobre el techo del vehículo. No se trataba simplemente de matarlo, sino de generar temor. El alcalde tenía escoltas de la Guardia Nacional, pero nadie ha explicado por qué no hicieron nada para impedir su asesinato.

No ha sido Arcos la única víctima de una serie de actos de violencia dirigidos al nuevo gobierno municipal de Chilpancingo. El 3 de octubre cayó el nuevo secretario del ayuntamiento, Francisco Tapia Gutiérrez. El 27 de septiembre fue el exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal de Guerrero, Ulises Hernández, quien iba a ser el nuevo secretario de seguridad del municipio; también mataron a su pareja.

No son coincidencias. Alguien está mandando una advertencia, quizá un criminal al que no le gustó el resultado de la elección del 2 de junio en la que Arcos, de la coalición PRI-PAN-PRD, obtuvo el triunfo por escaso margen frente a Jorge Salgado Pérez de Morena-PT-PVEM.

Chilpancingo era gobernado por Norma Otilia Hernández, morenista que apareció en un video en una reunión con el jefe de los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. Tras el video Morena se negó a postularla para la reelección, por lo que ella apoyó a Arcos. En septiembre la expulsaron de Morena.

Chilpancingo es víctima de una disputa violenta entre los Ardillos y los Tlacos de Onésimo Marquina. Ha sufrido decenas de homicidios en los últimos meses, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum descartó ayer que se encuentre entre los 10 municipios más violentos del país, entre los que sí está Acapulco.

Antes de la muerte de los tres funcionarios del nuevo gobierno municipal de Chilpancingo se registraron en Guerrero cinco asesinatos de políticos durante la campaña electoral de 2023-2024, aunque ninguno en la capital. Fueron los de José Alfredo Cabrera, candidato de la oposición a alcalde de Coyuca de Benítez, el 29 de mayo; Aníbal Zúñiga, también candidato de oposición a regidor en Coyuca, el 13 de mayo; Tomás Morelos Patrón, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa, el 13 de marzo; Alfredo González Díaz, aspirante a la candidatura del Partido del Trabajo a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, el 3 de marzo; y Ricardo Taja Ramírez, precandidato a diputado federal de Morena por Guerrero el 21 de diciembre de 2023.

Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, una plataforma de datos y análisis sobre seguridad, me dijo ayer que Guerrero es actualmente el estado que enfrenta mayores problemas por la actividad del crimen organizado. Es importante, añadió, que se tomen medidas para "evitar que tengamos más estados como Guerrero. Si no reaccionamos ante las amenazas, Chiapas se convertirá en otro Guerrero". En esa dirección van también entidades como Veracruz y Morelos.

Se espera que mañana el nuevo secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, presente la Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por lo que se ha adelantado, la idea es concentrarse en los 10 municipios más violentos, que representan un 25 por ciento de los homicidios del crimen organizado. Es sensato, pero habrá que preguntar: ¿Qué caso tiene que el plan lo presente el secretario de seguridad si la Secretaría de la Defensa estará a cargo de la Guardia Nacional? ¿Y qué se hace, por otra parte, con un lugar como Chilpancingo, que no está entre los municipios más violentos, pero en el que alguien acaba de matar al alcalde, al secretario del gobierno y al futuro jefe de seguridad?

EN 2025

La economía mexicana crecerá un 1.5 por ciento en este 2024. ¿Qué pasará en 2025? El primer año de un gobierno suele caer la inversión. La reforma judicial y la eliminación de los organismos autónomos generan incertidumbre que puede afectarla inversión. No será un año fácil.

