Muerte de Kimberly 'nos tiene que doler como sociedad': activista

“Esto que le pasó a esta joven nos tiene que doler como sociedad”, recalcó Ariadne Lamont Martínez, coordinadora de Activistas Feministas de La Laguna, en relación al caso de Kimberly, de 19 años de edad, quien murió horas después de sufrir quemaduras de primer y segundo grado en rostro, espalda, brazos y abdomen, luego de que su pareja de 34 años edad, la rociara con gasolina.

Como se informó, los hechos se registraron dentro de los primeros minutos del pasado domingo, en un domicilio ubicado en colonia Villas La Merced, de Torreón.

Para Lamont Martínez, son necesarias acciones preventivas, sobre todo dirigidas a los hombres, haciendo énfasis en el que al terminar con la vida de alguna mujer, también termina con su propia vida y la de su familia.

“Tenemos instaladas que las cosas son así y no van a ser de toda manera en vez de trabajar en la prevención; se tendría que trabajar con los hombres también y que los hombres aprendieran que no pueden y que no deben tomar la vida de otra persona que no les pertenece, que van a echar a perder su propia vida y la vida de su familia como está ocurriendo en todos estos casos de feminicidio y de asesinatos”, explicó.

En este caso, activista reconoció la rapidez con la que se logró la detención del presunto responsable, aunque fue la propia víctima que después de lo ocurrido, señaló a su pareja.

“Y que mal que a esta niña le costó la vida porque no hay un trabajo de prevención, no hay campañas que estén diciéndole a la gente ‘las mujeres son personas y se pertenecen a sí mismas’, y no se puede estar diciéndole a una mujer cómo vestirse, como peinarse, con quién hablar”, comentó la activista.

Para Lamont, un feminicidio siempre sacará a flote una serie de debilidades del Estado. Por ejemplo en el más reciente, reconoció la captura del presunto pero señaló las carencias de la Secretaría de Salud en este caso del Hospital General de Torreón, a donde fue trasladada la víctima con una serie de heridas producto de las quemaduras.

“La llevan al Hospital General, que el Hospital y nada es lo mismo porque nunca tienen nada, no hay personal, claro que la persona que llega en tan mal estado claro que va a morir sin remedio. Este caso de feminicidio nos saca muchas debilidades del Estado, por un lado de quienes lo atraparon pues sí hicieron muy bien, pero, por otro lado,

hay una secretaría de Salud que no cuenta con lo necesario para atender casos como los de esa joven”.