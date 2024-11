Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche dice cosas que me escandalizan. Soy hombre de pocas letras, y por lo tanto fácil de escandalizar.

Anoche, por ejemplo, me preguntó si creo en el infierno. Respondí que no.

-Entonces -me dijo- no crees en la justicia del Señor.

-Creo más en su misericordia -repliqué.

-Porque te conviene -dijo-. Igual los predicadores: hablan más del infierno que del Cielo porque su negocio está más en el temor que en el amor.

Añadió:

-Si el hombre no temiera no creería. Si el hombre no creyera no temería.

Yo he bebido ya dos copas, quizá tres. Así, no entiendo cabalmente el juego de palabras de mi amigo. Guardo silencio entonces. He aprendido que muchas veces el silencio que guardas te guarda a ti.