HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor creó a los monos.

Los reunió en el jardín del Edén y les dijo:

-Me preocupa haberlos creado.

-¿Por qué, Señor? -preguntó uno de ellos.

Respondió el Padre:

-Porque dentro de unos años se dirá algo que los avergonzará.

Los simios se preocuparon:

-¿Qué se dirá de nosotros?

Apenado respondió el Señor:

-Que el hombre desciende de ustedes.

OTOÑO

El tema de hoy es sobre el otoño, esta bellísima estación, la que mucho me apasiona por ser mi estación preferida, el otoño 2024 inicia hoy 22 de septiembre en México y en todo el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur inicia la primavera, el otoño termina el próximo 21 de diciembre.

La palabra otoño viene del latín "autumnus", que significa "cambio". Es así como el otoño representa tradicionalmente una época de cambio que se ubica entre una estación cálida y colorida, como es el verano, y la época más fría del año, como lo es el invierno. En esta bella estación que hoy inicia es la temporada en que la mayoría de los árboles se les caen las hojas, el clima es más moderado y los días son más cortos, ya que la tierra se va alejando del Sol, también es una estación en que la lluvia se presenta con más frecuencia, estos cambios en el clima hacen que también se transforme el paisaje, ya que el verde de los árboles en esta hermosa estación nos embelesa al admirar los colores dorados, ocre, marrón y rojizos, que son las majestuosas tonalidades que adquieren las hojas de los árboles durante el otoño, ya que en esta bellísima estación la energía que antes se concentraba en las hojas, ahora se recoge hacia las raíces para mantenerse durante el invierno, que son los meses más fríos y estar preparados para reverdecer cuando regrese la primavera.

En el campo, durante el otoño se realizan actividades muy importantes, por ejemplo aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, los productores de algodón deberán realizar actividades de desvare y barbecho fitosanitario, una vez que haya concluido la cosecha de algodón; el desvare y barbecho fitosanitario es una manera natural de acabar con las plagas invernantes donde quedaran expuestas a las bajas temperaturas y así se evitara la aparición de plagas en el campo; en esta estación también los productores agrícolas preparan las tierras para establecer cultivos de otoño-invierno como la alfalfa y el trigo, es el otoño también propicio para establecer huertos familiares. En otoño se levantan importantes cosechas, como la del algodón, trigo y nuez, y cabe hacer mención que aquí en la región lagunera, el nogal cada día cobra mayor importancia económica, ya que su exquisito fruto que es la nuez, tiene gran demanda por su alta calidad y exquisito sabor, siendo este cultivo excelso.

El otoño es para los nogaleros la estación anhelada, ya que es una época de bonanza, porque aquí se manifiesta el fruto de su trabajo, con una extraordinaria y redituable cosecha a la vuelta de un año.

Así como el otoño se hace presente en la naturaleza, así también se manifiesta en la vida nuestra, que en las personas en esta estación es cuando damos los mejores frutos con los años y éstos frutos que de forma figurada podríamos decir que son hijos , trabajo, patrimonio , conocimientos y más cosas hermosas que nos vuelven extraordinarios cuando se vive con fuerza aún, plenamente productivos y luciendo una belleza única, con seguridad y talentos que solo da esta edad como un fruto que se disfruta deliciosamente por su madurez , en donde ya no se es tan joven pero tampoco se es viejo, en donde se cuenta una vasta experiencia y no se depende de nada ni nadie, es esa plenitud en donde quienes gozamos de esta etapa otoñal rendimos con orgullo cuentas a la vida por la extraordinaria riqueza personal que poseemos, que es el cumulo de años bien vividos, en esta inigualable etapa de la vida que figuradamente es representada por el otoño, es en las personas donde también se vive el amor con gran pasión porque en las primeras estaciones fueron de aprendizaje y fracasos; y es así como en esta maravillosa edad se encuentran mil motivos para seguir viviendo con felicidad; es aquí también donde muchas personas manifiestan que tienen prisa, mucha prisa, por vivir lo no vivido, y por sacar a la vida los deseos reprimidos, y también sentir ese gran impulso por correr a gran velocidad y llegar por ese camino llano o quizá con obstáculos, para continuar esta carrera y finalmente llegar a la meta sintiendo la emoción de conquistar lo no antes logrado, en todos los aspectos de que está hecha la vida, y vivir cuando aún se tiene fuerza y vitalidad durante el otoño antes de que nos alcance la última estación que es el invierno en la cual prácticamente nos inactiva. Amigos lectores espero que cada uno de ustedes disfrute de cada estación de las cuales está hecha la vida y si usted se asemeja al otoño, lo felicito porque creo que es la edad de oro, y eso en realidad vale la etapa que hoy a muchos nos toca vivir con honda satisfacción.

Recibamos con entusiasmo el otoño que hoy inicia , esta linda estación en que es verdaderamente grato a nuestra vista el contemplar las calles, parques y plazas dentro de la ciudad y también en el campo todo ello tapizado de las bellas hojas doradas que caen a nuestro paso como diciéndonos ¡míranos otra vez estamos aquí.

Finalmente espero que como yo hayan disfrutado celebrando nuestras tradicionales fiestas patrias, yo por mi parte viví esta noche del 15 de septiembre en amena convivencia familiar; sin embargo debo confesarles que anhelo que vivamos nuestras tradiciones con fervor como hace pocos años.

Aprovecho la oportunidad para informarles que el próximo domingo 29 se celebra en México el "Día Nacional del Maíz"; para tal fin en la ciudad de México y otras ciudades, habrán de realizarse importantes actividades relacionadas a este cultivo, que es la base de la alimentación de los mexicanos, tema del que conoceremos aquí la próxima semana Dios mediante.

Y como siempre al finalizar, un pensamiento ilustre para reflexionar.

"En otoño, la naturaleza parece desprenderse de lo que no es esencial. Siguiendo sus pasos, también nosotros podemos soltar lo que ya no nos sirve".

Jordi Pigem Filósofo y científico español.

¡¡¡BIENVENIDO OTOÑO!!!

FELIZ DOMINGO PARA TODOS

"Comunicar es servir".