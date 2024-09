Le pregunta su madre:

-¿Qué viste?

-Vi una sirena. Salió del mar en un carruaje de concha nácar tirado por hipocampos. Sus cabellos eran de algas; sus ojos de estrellas; sus labios tenían el tono del coral. El sol coronaba su cabeza. La sirena cantaba una canción que hacía que los peces salieran de las profundidades para oírla. Me pesó ser niño. Si hubiera sido hombre me habría enamorado de ella, y ahora no estaría aquí, sino en el fondo del mar, acompañándola por la eternidad.

Cuando estuvieron solos el padre le dijo a su mujer:

-Este niño va a ser un mentiroso.

-No -replicó ella-. Va a ser un poeta.