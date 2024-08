HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO.

Dios hizo a Darwin.

Los ingleses habrían preferido que lo hiciera Shakespeare, el otro gran creador, pero no fue así: a Darwin lo hizo Dios. Y ni siquiera le pidió permiso a la reina Victoria para hacerlo.

Viajó por el mundo ese gran sabio, y llevó a cabo infinidad de estudios y profundas observaciones. Luego, de regreso en Inglaterra, escribió un libro que se llama "El origen de las especies".

Lo leyó el Señor y le comentó al Espíritu:

-Jamás me había yo entendido a mí mismo, hasta que ese hombre me explicó.

'MVZ MARIO ENRIQUE VÁZQUEZ SALINAS

RECONOCIMIENTO NACIONAL AL MÉRITO GREMIAL 2024'

Dentro del marco conmemorativo al "Día del Médico Veterinario Zootecnista", que se celebra en México el 17 de agosto, y como parte de estos festejos, el pasado 12 de agosto se llevó a cabo en Ciudad de México el ya tradicional Desayuno Conmemorativo, que cada año se realiza para recordar esta importante fecha para este gremio de profesionistas, el día del veterinario, cuya celebración se realiza desde el año de 1853, fecha en que se fundó la primera escuela de veterinaria en México y América Latina.

Una fecha de reconocer cada año a las mujeres y hombres más destacados de este importante carrera profesional son los reconocimientos al Mérito Profesional y al Mérito Gremial; esta celebración es organizada por la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, cuya presidenta es la Dra. Laura Olivia Arvizu Tovar, a esta reunión social a la cual arriban un promedio de mil veterinarios procedentes de diferentes partes del país que laboran en las distintas áreas productivas de esta carrera profesional.

Este año 2024 el "Mérito Gremial" se entregó al MVZ Especialista en Producción Animal Bovina Mario Enrique Vázquez Salinas, quien concedió una interesante entrevista exclusiva para los lectores de Vida Campirana.

Originario de Torreón Coahuila, trabaja como consultor externo en establos lecheros en las áreas de reproducción, nutrición y capacitación, ha trabajado de manera ininterrumpida en estas actividades por más de 54 años, independientemente de su responsabilidad profesional él siempre ha enfocado su interés en promover la imagen, la unidad, la dignificación y la capacitación permanente del gremio para estar a la vanguardia y ser altamente competitivos profesionalmente.

El Doctor Vázquez Salinas se ha distinguido por trabajar incansablemente en la defensa de los veterinarios y que se respeten y asignen los espacios laborales que corresponden para este gremio en los diferentes niveles de gobierno.

En el colegio de MVZ de la Comarca Lagunera AC fungió como presidente en el periodo de 1993 a 1997.

El Doctor Enrique Vázquez también fue presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos de la Comarca Lagunera AC en el periodo de 2016 a 2018.

Nuestro entrevistado es un convencido que lo que beneficia al gremio es la unidad, respeto, capacitación y la participación constante, y promotor de que los conocimientos y la preparación son la fortaleza para lograr la aceptación e imagen ante la sociedad que son algunas de las cosas que como gremio tanto se anhelan para ganarse la confianza de un público cada día más exigente en la demanda de los servicios profesionales para el cuidado ético de los animales.

Finalmente agregó que al aportar algo en beneficio del gremio y de las futuras generaciones no solamente es un compromiso sino que también es una responsabilidad que lo llenan de satisfacción y orgullo lo cual es muy grato al darse cuenta que su esfuerzo e interés no ha sido en vano para bien de los veterinarios, y así termino esta entrevista agradeciendo al Doctor Mario Enrique Vázquez Salinas Mérito Gremial 2024 por sus valiosa información y yo agradecida con Dios y con la vida al permitirme conocer a este maravilloso colega a quien reconozco como un ser extraordinario y a quien conozco desde el año de 1993 cuando me invito a formar parte del Consejo Directivo del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de la Comarca Lagunera AC, en el que entonces fungió como presidente hasta 1997, al conocerlo Dios me dio la maravillosa oportunidad de conocerlo en mancuerna junto a su amada y bella esposa Cristina Porras de Vázquez (QEPD) quien fue su apoyo en todo sentido y también en asuntos relacionados a sus cargos directivos, ella significo para el su amor, soporte, fuerza e inspiración por la vida.

Por mi parte considero al Doctor Mario Enrique Vázquez Salinas como un ejemplo para la sociedad, ya que es un hombre de respeto y de valores, quien a sus 78 años es totalmente independiente en todos los sentidos, activo profesionalmente, y gran atleta, un hombre sano y fuerte, que se distingue también por ser un hombre de imagen impecable, es un cumulo de logros profesionales y en el aspecto humano es un maravilloso padre y abuelo consentidor, líder moral y para muchos un gran amigo, gracias por permitirme ser parte de sus amistades.

Felicidades al Doctor Mario Enrique Vázquez Salinas por su brillante reconocimiento como Mérito Gremial 2024. ¡¡ENHORABUENA!!

Felicidades también para la Comarca Lagunera que se ha distinguido a nivel Nacional por ser un semillero de grandes veterinarios, ya que el Mérito Gremial 2023 le fue otorgado al Dr. Ramón Alfredo Delgado González (QEPD).

Felicidades nuevamente para los laguneros, porque por segundo año consecutivo a nivel Nacional se otorga el Mérito Gremial.

¡¡HONOR A QUIEN HONOR MERECE!!

Feliz domingo para todos

Comunicar es servir