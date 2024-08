Mis tiempos sí eran tiempos, dirá un suspirante cultivador de la nostalgia.

No digo yo tal cosa. Todos los tiempos son tiempo, y yo agradezco al Misterio el que me dio y que aún me sigue dando. Cuando se acabe iré tranquilo, espero, a otro tiempo, sin presentar ninguna queja ni reclamación alguna.

Cada quién habla de la feria, dicen, según le fue en ella. Yo no hablo bien de esa feria que fue la Olimpiada de París, porque en ella nos fue bastante mal. Aplaudo y reconozco las medallas conseguidas por nuestros deportistas, pero me apena ver que un país tan grande como México muestre un desempeño tan pobre en esa justa. Pienso, sin embargo, que cada nación tiene la Olimpiada que se merece, y nosotros nos merecemos ese resultado por nuestra falta de apoyo al deporte, por nuestra ineficiencia e impreparación.

No puedo dejar de decir, aun a riesgo de echarme encima todas las letras de la diversidad sexual, que no me gustó nada lo de la boxeadora-boxeador. El hecho de que se le haya permitido participar en la Olimpiada es atentado no sólo contra el buen sentido, sino sobre todo contra la mujer.

En fin, estos tiempos son para mí otros tiempos. No los lloraré cuando se me acabe el tiempo.

¡Hasta mañana!...

DÍA DEL MÉDICO VETERINARIO

El próximo sábado es 17 de Agosto y en México, se conmemora el Día del Médico Veterinario Zootecnista, teniendo como precedente esta fecha la inauguración en 1853 de la primera escuela de veterinaria en México y también primera en América Latina. Es común que la sociedad relacione al médico veterinario únicamente con la salud de las mascotas, perros y gatos, ignorando que la actividad del médico veterinario es mucho más de lo que pueden imaginarse, ya que la profesión está muy diversificada, pues a estos profesionistas se nos puede encontrar en los establos, en los agostaderos, en las granjas avícolas, en la producción porcina, también de cabras, ovejas, conejos, y en la apicultura, y también atendiendo la salud de los caballos, su participación es muy importante en los rastros. Al médico veterinario también se le ve como catedrático en los diferentes niveles de educación pecuaria, también está en los laboratorios de investigación relacionados con la salud de los animales, así como en los laboratorios que fabrican medicina, vacunas y alimentos para uso y consumo de los animales, en los centros antirrábicos dependientes de la Secretaria de Salud, en las clínicas y hospitales para pequeñas especies, en los puertos, aeropuertos y fronteras, vigilando que no se introduzcan productos de origen animal, que sea un riesgo latente para la ganadería nacional, son encargados también de vigilar a través de las uniones ganaderas que las unidades de producción de bovinos, caprinos, cerdos, aves y otras especies, para que estos tengan los cuidados veterinarios como los esquemas de vacunación y otros servicios que garanticen una salud plena y estén en condiciones para ser movilizados a cualquier parte del territorio nacional y en el extranjero. Es primordial para las industrias, comercios y hospitales veterinarios la vigilancia de parte de un médico veterinario responsable autorizado, para vigilar en estos establecimientos el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas inherentes a este tipo de empresas para que los productos para uso o consumo animal o de servicios estén en estricto apego a las disposiciones normativas de la Dirección General de Salud Animal, dependiente de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a través de SENASICA con lo cual se garantiza la calidad de los productos para uso y consumo de los animales; esta actividad es la que actualmente desarrollo con gran pasión y satisfacción, consiente de mi deber profesional, actividades que incluso muchas personas aún desconocen.

La comercialización de los medicamentos, alimentos, vacunas e implementos veterinarios que los animales requieren para la salud, productividad y manejo se promueven profesionalmente por médicos veterinarios que llevan a donde se requieren todos los productos que están a la vanguardia, y para ello los veterinarios recorren a diario muchísimos kilómetros, llevando estos productos y servicios al campo. Los centros de espectáculos con animales, tales como zoológicos, lienzos charros, hipódromos, galgódromos y plazas de toros, entre otros, siempre tendrán la presencia de médicos veterinarios expertos en cada área, además, es muy importante recalcar que las actividades más importantes del médico veterinario es prevenir las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que son transmisibles de los animales al hombre, tales como: rabia, brucelosis, tuberculosis, fiebre manchada y muchas más, que, gracias al cuidado ético que los médicos veterinarios tienen en los animales es que como se logra prevenir estas enfermedades a los humanos. Amigo lector, recuerde que cada vez que en su mesa usted disfrute de un delicioso corte de carne, huevos con jamón, tocino o chorizo, un exquisito pollo, un vaso de leche, quesadillas, yogurt, pan con mantequilla o una cucharada de miel de abeja u otros productos alimenticios de origen animal, tenga presente que detrás de estos alimentos se encuentran la participación del médico veterinario zootecnista.

Algo muy importante, al mantener los veterinarios sanos a los animales, es como se protege a la más importante de todas las especies del mundo, que es la especie humana.

Por ésta y muchas razones más, hoy felicito con mucho cariño a todos mis colegas que atienden a los animales, ingeniándoselas para entender de esto su lenguaje; esta profesión que hasta no hace muchos años era considerada una actividad propia para varones, hoy día también la ocupamos mujeres que reúnen talento, fuerza y belleza, además de cumplir con la actividad prioritaria, que es el cuidado de su familia.

A continuación, una poesía de mi autoría, alusiva a este día.

AL VETERINARIO

MVZ Martha Robles

Amigo Veterinario

Elegiste noble y esencial profesión

Al mundo animal eres necesario

Y productivo para la nación.

Nunca dudes ante profesión ajena

Mantén en convicción tu razón

Pues eres una sabía persona

Y te asiste por tal la razón.

La eutanasia jamás será el fruto

Ni el precio de la ineptitud

Practícala cuando justo lo creas

Porque sus recursos la ciencia agotó.

Supérate y ve hacia adelante

Llena tus manos de amor

Tu profesión sabrá coronarte

Porque el veterinario nació triunfador.

¡FELICIDADES A MIS COLEGAS VETERINARIOS!

Comunicar es servir