EL ABUELO VA A CONTARLE UN CUENTO A SU PEQUEÑA NIETA. LE PREGUNTA:

-¿Quieres el de Caperucita Roja?

Responde la niñita:

-Ya me lo sé.

-¿El de Pulgarcito?

-Ya me lo sé.

-¿El de Blanca Nieves?

-Ya me lo sé.

-¿El de la Cenicienta?

-Ya me lo sé.

El abuelo suspira.

-Feliz tú, hijita, que te sabes todos los cuentos. A mí se me olvidaron ya los que sabía, y no he aprendido aún los cuentos que la vida tiene para quienes hemos llegado a mi edad.

TALENTO HUMANO Y NEARSHORING

Nuevamente la Universidad Iberoamericana Torreón fue sede del evento más relevante de Recursos Humanos en La Laguna, la semana pasada se llevó a cabo en nuestras instalaciones el "7° Congreso de Talento Humano 2024 "Nearshoring y Megatendencias de RRHH, Diseñando el futuro laboral", en el que contamos con un lleno total y en el que rompimos los récords del número de patrocinadores, del número de estands montados en sitio y también del número de participantes inscritos. Cada vez más firmemente, luego de 27 años de existencia y 7 Congresos, la Asociación de Recursos Humanos de La Laguna, A.C. (ARHLA) reafirma su compromiso en la Comarca Lagunera de proporcionar herramientas de crecimiento a los profesionales de los departamentos de Gestión de Talento Humano, no sólo de las más de 70 empresas socias, que en su conjunto representan más del 20% de la fuerza laboral de la región lagunera, sino también de muchas otras empresas que pudieron ser testigo de la calidad de los 13 ponentes nacionales e internacionales invitados.

Este evento tuvo el objetivo fortalecer en las empresas las megatendencias mundiales de recursos humanos, como parte de una estrategia conjunta en beneficio del talento humano de las organizaciones empresariales de cualquier tipo, giro o sector, lo que fue presentado de manera muy práctica, para que lo aprendido se vea reflejado de manera inmediata en la productividad, el clima laboral, el sentido de identidad y de pertenencia, el cuidado de la persona, la estrategia empresarial, entre otros beneficios.

Uno de los temas centrales fue el nearshoring, que representa una serie de nuevas oportunidades económicas para México, y especialmente para la Región Lagunera. El nearshoring, explicado en su ponencia por Arturo González, significa producir cerca de las fronteras del país que es el mercado destino del artículo a comercializar. El resurgimiento del nearshoring se debe a la necesidad de EEUU de tener un mayor control en las cadenas de valor, producción y suministro en medio de un contexto global de incertidumbre. La variable económica no ha sido abandonada, pero ha perdido peso frente a las variables políticas, geopolíticas, geoeconómicas y estratégicas, puntualizó González. En este tema, la gestión de talento humano es de primordial importancia y debemos estar preparados para esa transformación, para saber adaptarnos, gestionar el cambio y mover a nuestras organizaciones al punto deseado.

Cornel Van Der Watt, Directora de Recursos Humanos LATAM de Caterpillar nos habló sobre los desafíos en el cambiante entorno laboral, en donde nos afirmó que el cuidado de la persona es elemental en estos tiempos de transformación, y explicó que las generaciones más jóvenes son las que están impulsando las nuevas expectativas de los colaboradores en las empresas; son ellos, los nativos digitales, los interesados en la diversidad y la inclusión, los que buscan empresas corporativamente responsables, y donde además exista un aumento de la participación femenina en la fuerza laboral. Todos esto vino a reafirmar lo antes visto con Carlos López Krisner en su ponencia sobre desarrollar personas y desarrollar a la organización; y lo que Mary Carmen Romo demostró que para "crear, hay que creer".

El uso de la Inteligencia Artificial será primordial para el crecimiento de la región, de las empresas y para impulsar el nearshoring, nos expuso Ale Jaime Fayad, y nos mostró varias herramientas tecnológicas muy útiles para su aplicación en las áreas de gestión del talento humano.

Un agradecimiento y un reconocimiento por su gran trabajo al equipo organizador de este Congreso, a la Mesa Directiva, a los patrocinadores y a la Ibero Torreón por hospedar e impulsar este tipo de eventos, y a todos y todas quienes hicieron que este evento fuera posible y resultara todo un éxito. Los esperamos en el Congreso de Talento Humano ARHLA 2025.