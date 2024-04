VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Don Juan, hasta donde sabe, no tuvo hijos.

-No los merecía -dice.

Tiene, sí, un sobrino que lo visita cuando no tiene otra cosa qué hacer.

La última vez le preguntó:

-¿Cuántas mujeres hubo en tu vida?

Respondió el caballero:

-Una nada más.

-Te burlas de mí -dijo el muchacho.

-Te hablo con la verdad -replicó don Juan-. Cuando estaba con una dama no había ninguna otra para mí. Al hacerle el amor no pensaba en otra mujer, como hacen muchos hombres para excitarse o apresurar el fin del acto. A todas les fui fiel, pues mientras estuve con una no hubo otra. Por eso te digo que en mi vida hubo una sola mujer. Cada una fue la única mientras fue mi mujer.

El joven no entendió. Hay muchas cosas que los jóvenes no entienden.

¡Hasta mañana!...