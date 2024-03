Te soñé anoche, Terry, amado perro mío.

Eras un ángel -en verdad siempre lo fuiste- , y volabas por el cielo con tus grandes orejas de cocker spaniel a manera de alas. Yo quería ir contigo, pero ni en el sueño he merecido nunca el vuelo. Las alturas son cosa ajena para mí. Cuando subía a la cumbre de los montes me sentía un ladrón, un intruso que estaba donde no debía estar.

Volabas, Terry, y las nubes se abrían a tu paso como grandes vacas que se apartaran, mansas y tranquilas, a fin de no estorbar tus giros. Todos los perros van al cielo, y también algunos gatos. Te encaminabas hacia la casa donde moran Dios y tú, y te me perdías entre la multitud de arcángeles, serafines y querubines que habitan en la mansión celeste.

La próxima vez que vengas a mi sueño, Terry, no vayas a la casa del Señor. Ven a mi casa, donde viviste con la amada eterna. Quizá ella te verá y vendrá también. Y entonces mi casa no necesitará de ángeles y arcángeles para ser un cielo.

¡Hasta mañana!...