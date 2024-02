EL HOMBRE QUE VISITABA EL CIELO LE PREGUNTÓ AL ÁNGEL:

-¿Qué haces aquí?

Respondió el espíritu celeste:

-Contemplo la majestad de Dios. Canto sus alabanzas en el coro de los, ángeles y los arcángeles, de los serafines y los querubines. Veo pasar la eternidad al lado de los bienaventurados, de las vírgenes, los mártires y los confesores. Escucho la palabra de los Padres de la Iglesia, de sus doctores y doctoras, de sus teólogos y sus exégetas. Y ti ¿qué haces allá abajo, en la Tierra?

Dijo el visitante:

-Disfruto de mis cinco sentidos, que le dan gozo también al corazón y el alma. Me enriquece la compañía de los amigos buenos. Admiro las maravillas de la naturaleza. Me dan placer el vino y todo lo que con él viene; la canción y el verso; la grata conversación; la nostalgia; los recuerdos. Gusto de una mesa bien servida, pues he aprendido que lo que es bueno para el cuerpo es bueno también para el espíritu. Tengo mis libros y mi música. Sobre todo procuro la compañía de la mujer, la obra más perfecta de la creación. Ella me da al mismo tiempo su tibieza y su sabiduría.

Tras una pausa el ángel le propuso tímidamente al hombre:

-¿Cambiamos?

¡Hasta mañana!...