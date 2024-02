El mundo en que vivimos ¿es caos o armonía?

Leo los periódicos y veo los noticieros de la televisión.

Guerras.

Violencia.

Crímenes.

Anarquía política.

Hambre.

Desórdenes sociales.

Ambiciones desatadas.

No cabe duda: el mundo es caos.

En eso, sin embargo, la música de Bach que hoy he escogido llena la habitación y pone su orden en mí, en todo lo que me llena, en todo lo que me rodea.

No cabe duda: el mundo es armonía.

¡Hasta mañana!...