LOS NOGALES NO BROTAN TODAVÍA.

Eso quiere decir que aún hay riesgo de helada en el Potrero. Lo confirma el vientecillo que por la noche baja del cerro de Las Ánimas y que puede matar en dos, tres días a quien no se cuide de él.

Como nadie quiere salir al frío la sobremesa en la cocina de Ábrego se alarga. Don Abundio cuenta algo de doña Rosa, su mujer.

-Las parejas de novios se iban atrás de los nopales a hacer lo que los novios hacen. Yo con Rosa tenía intenciones de casorio, por eso no iba ahí. Mis amigos me hacían burla; los vecinos -y las vecinas más- me consideraban tonto. Pero yo me mantuve en mi propósito. Y eso que un día Rosa me dijo:

-¿Por qué usté no me lleva atrás de los nopales?

Todos reímos; doña Rosa no. Ella se enoja. Le dice a su marido:

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO

El autocuidado se refiere a las actividades orientadas a mantener o a mejorar la salud propia, familiar y comunitaria. Cuando una persona se cuida a sí misma, adquiere hábitos saludables, toma mejores decisiones en materia de la salud, consiguie una mayor esperanza de vida, sube su autoestima y promueve su bienestar general.

Visitar al médico frecuentemente es una herramienta perfecta para conocer nuestro estado de salud actual, corregir y fomentar hábitos de vida, detectar de manera precoz enfermedades en su fase inicial, cuando son más fácilmente curables.

Con una dieta sana y equilibrada sentamos las bases de una vida saludable y activa. La alimentación no sólo es la primera necesidad del ser humano, sino que nos permite crecer sanamente y gozar de una buena salud física y mental. Ser físicamente activo, para poder ser una persona ágil y funcional, capaz de enfrentar los quehaceres cotidianos y de valerse por sí misma de forma independiente y efectiva.

Evitar el alcohol, el tabaco y cualquier tipo de drogas, ya que detrás del consumo y abuso de estos productos se encuentra el origen de todo tipo de enfermedades, como la miocardiopatía, la cirrosis, o el cáncer de pulmón. Dormir lo suficiente, para sentirse mejor y ser más productivo, controlar el estrés, mantener un estado de ánimo equilibrado, tener un estado de alerta y poder cumplir con las exigencias del día a día.

Reconocer y manejar nuestras emociones. Pensar en positivo y respirar, cuidar las relaciones sociales, así como tener un pasatiempo que contribuya a tu paz mental. El autocuidado de la salud es un derecho y es un deber.

Otra forma de autocuidado son las pausas activas, que son breves descansos que se realizan durante la jornada laboral para ejercitar y mover la musculatura. Esto, no sólo nos ayuda a tomar energía y prevenir el estrés, también nos permite reducir la fatiga laboral y a prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Todos deberíamos realizar pausas activas, sólo debemos parar unos instantes de realizar nuestro trabajo y tomar un par de minutos para nosotros mismos. Practicar una rutina de ejercicios durante la jornada laboral, acompañada con respiraciones profundas, hará la diferencia en una salud física y mental.