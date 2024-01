El viejo nogal criollo de la huerta es buen amigo mío. Nos conocemos desde hace muchos años. Él es muchos mayor que yo, y da más fruto. Ya era árbol cuando yo era niño.

Si lo vieras pensarías que ha muerto. Le pagó al otoño su tributo en hojas, y ahora que es invierno sus ramas parecen manos esqueléticas que se alzan al cielo en oración no oída. Pero abajo de este nogal, como en espejo, hay otro cuyas raíces se hunden en la tierra para buscar el agua, que es lo mismo que buscar la vida.

La encuentra siempre: a la llegada de la primavera su ramazón se llenará nuevamente de frondas y de nidos, que es lo mismo que llenarse de vida.

Mudo, silencioso catedrático, el nogal tatarabuelo me dice sin palabras que no hay muerte. La eterna vida, la verdadera vida eterna, se renueva siempre en modos que desconocemos. Antes de vivir estuvimos en ella. Después de morir estaremos en ella. Efímeras criaturas, somos parte de la eternidad.

PREOCUPACIÓN Y DESAFÍOS PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO FEDERAL

México siendo un país próspero y rico en recursos naturales, hoy se encuentra desolado. El actual gobierno ciertamente ha hecho muchas cosas buenas pero también no ha hecho cosas tan buenas y exitosas; una de las no tan exitosas, triste, árida y urgente es la violencia que conlleva a su vez a la desaparición de personas, la potencialización del crimen organizado, al cual se le ha dado más poder; la desigualdad que existe sobre todo en territorios de extrema pobreza, como Guerrero, Chiapas, Veracruz, estados prominentes en la industria como Guanajuato, y que ha sido azotado por el crimen organizado, el desplazamiento interno forzado (DIF) en Guerrero, Michoacán, y Veracruz por mencionar solo algunos y que cada día se encrudece, la migración principalmente centroamericana que transita por nuestro país, la falta de responsabilidad por las autoridades por resolver, la nula presencia de los cuerpos policiacos y de la Guardia Nacional para abatir el crimen organizado; el contubernio entre el crimen organizado-policía- Guardia Nacional; y así un fin de problemáticas que con este gobierno se han potencializado. La escasez de medicamentos para padecimientos que necesitan el medicamento a tiempo; como el cáncer, diabetes u otras. Sin embargo, se creó una farmacia para la población que no tiene un sistema de seguridad social, empero no hay en existencia del médicamente necesario.

Esta descomposición social es el resultado de la ruptura del tejido social, es urgente la reconstrucción del tejido social para visibilizar estas y muchas otras problemáticas sociales, que han llevado al desplazamiento de comunidades, el conflicto armado, la delincuencia, al extractivismo, masacres de fiscales, ó de quienes imparten justicia, la expansión del crimen organizado en todos los ámbitos de la vida nacional. El combate a la pobreza y desigualdad solo ha quedado en el discurso, no existen programas para abatirlo, sino al contrario, existe más pobreza. Según el CONEVAL (2022) existen 9.1 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema, poblaciones enteras, en las cuales los habitantes han tenido que abandonar sus hogares, negocios, tierras de cultivo a causa del cobro de piso, la violencia, el incremento y posicionamiento del crimen organizado en estas poblaciones, que, teniendo pobreza, se agudiza aun más con esta problemática. Las cinco entidades con el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en 2022 fueron Chiapas con 28.2%, Guerrero con 22.2%, Oaxaca con 20.2%, Veracruz con 13.1% y Puebla con 11.4%.

En cuanto al bienestar económico según el CONEVAL (2022) mediante indicadores, identifica a la población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades. Y así como estas problemáticas que tiene pendiente de resolver el gobierno y que dados los tiempos no serán posible resolverlos, el nuevo gabinete y sobre todo el próximo (a) mandatario(a), para el 2025, desde ahora deberán tener gran preocupación y desafíos para dar respuestas a estas grades problemáticas que tienen el país.