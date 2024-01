HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo al elefante.

Le preguntó el Espíritu:

-¿Por qué lo hiciste tan grande?

El Señor hizo a la pulga.

Le preguntó el Espíritu:

-¿Por qué la hiciste tan pequeña?

El Señor hizo al sapo.

Le preguntó el Espíritu:

-¿Por qué lo hiciste tan feo?

El Señor hizo a la mujer.

Le preguntó el Espíritu:

-¿Por qué la hiciste tan hermosa?

El Señor hizo al hombre.

Le preguntó el Espíritu:

-¿Por qué lo hiciste?

PERROS CALLEJEROS

El presente artículo lo escribo con gran tristeza y nostalgia ante la necesidad de concientizar a la humanidad sobre la problemática que representan los perros callejeros, que no son otra cosa que el fruto de la irresponsabilidad humana y cabe mencionar que se me desgarra el alma al imaginar cuántos de estos hermosos e indefensos animales sufren de frío en su cuerpo ante este crudo invierno y también de frío del alma ante la falta de cariño humano, el presente artículo trata acerca de esta temática que es muy común y, que asimismo es un inconveniente para todos y dado lo vasto, interesante y sobre todo polémico, es por ello que hoy conoceremos el tema de los perros callejeros; y en el que se dará a conocer también de como Holanda es un país ejemplo para el mundo al ser el primero en no tener este problema, y también de como lo logró.

Amigo lector, seguramente estará usted de acuerdo conmigo en que los perros callejeros sufren de la incomprensión e irresponsabilidad de quienes los han orillado a vivir en la calle, padeciendo de hambre, sed, y de las inclemencias del tiempo como frío, calor y lluvia, también de enfermedades y de la intolerancia de la sociedad para con estos animales, que son el resultado de la una falta de cultura sobre el cuidado, respeto y amor a los animales.

Existen dos tipos de perros callejeros, uno que son los perros sin dueño y en el que estos deambulan libremente por las calles sin que nadie vele ni se responsabilice de ellos; por lo tanto, no cuentan con los más mínimos cuidados sanitarios y se convierten en un problema para la sociedad por ser un riesgo latente ya que pueden ser transmisores de enfermedades zoonóticas, es decir que pueden transmitir enfermedades al ser humano como rabia, fiebre manchada, parasitosis entre otras.

Existe otro tipo de perro callejero que es aquel que tiene dueño, pero este le permite que permanezca todo el día en la calle, ocasionando problemas como defecar y orinar en la calle, tirar la basura y ser agresores de los transeúntes; estos propietarios, aunque les dan un cuidado a medias son también responsables de que estos animales se reproduzcan por estar en la calle y porque casi generalmente no son animales esterilizados; en ambos casos perros sin dueño y con dueño pero que viven en las calles, se han convertido en un reto para los gobiernos de todo el mundo.

Existen actualmente muchas asociaciones protectoras de animales, que a diario recogen animales sin hogar que han sido sujetos a maltrato.

Cada día somos parte o testigos de esta problemática acerca de las agresiones que ocasionan los perros que deambulan por las calles.

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta más conveniente si es usted propietario de perros, no permitir que anden en las calles, con lo cual se evitaría que estos agredan a las personas o bien puedan resultar lastimados por vehículos en tránsito y algo muy fundamental, se evita que nuestras calles estén sucias por las heces fecales y orina de estos animales que desencadenan enfermedades y alergias en las personas y algo muy importante se evita que estos animales se reproduzcan.

Como mencioné al inicio, Holanda es un país ejemplo donde los perros callejeros pasaron a la historia, pero… ¿cómo lo lograron?

Holanda implementó de manera contundente medidas muy efectivas basadas en lo siguiente:

El primer paso que tomó el gobierno holandés fue realizar jornadas masivas de esterilización y castración obligatoria. Los costos fueron absorbidos por el gobierno. Un trabajo que logró esterilizar al 70 % de las hembras, programa implementado en el año 2016 siendo muy exitoso.

El segundo fue crear leyes contra el abandono animal, las cuales tienen condena de hasta tres años de cárcel y multas de más de 16 mil euros (US$17 mil).

El tercero fue implementar altos impuestos para la compra de perros con pedigree -animales de raza.

El cuarto fue realizar campañas de concientización para que los ciudadanos cuidaran a los animales desamparados, esto permitió que el 1.5 millones de perros callejeros lograran tener un hogar, es decir que el 90 % de la población adoptó a un perro.

Amigo lector, como usted se dará cuenta es fácil si cada quien cumple con su parte, usted como propietario y el gobierno, brindando las facilidades y apoyo económico para que todo resulte exitoso y ojalá que en un breve tiempo podamos llegar a igualarnos a Holanda, donde todos los perros tienen un hogar y no existe ya el maltrato a los animales.

Yo le invito a usted amable lector, que antes de adoptar una mascota, perro (a) para ser más precisa, analice si en verdad puede usted responsabilizarse de estos animales.

¡ALTO, NO MÁS PERROS CALLEJEROS Y NO MÁS CRUELDAD EN LOS ANIMALES!

Recuerde que las mascotas son un cúmulo de ternura, son animales inteligentes y merecen nuestro respeto y consideración, brindémosles una vida y hogar digno.

Y como siempre, finalizamos con una reflexión de un personaje ilustre acerca de la temática de hoy.

"La grandeza y el progreso moral de una nación se mide por cómo trata esta a los animales"

Mahatma Gandhi.

"Comunicar es servir"