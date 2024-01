MUCHOS QUISIERAN SER COMO DON JUAN.

Y Don Juan, que no gusta de la fama, quisiera ser como muchos.

Un joven lo visita asiduamente para pedirle consejos a fin de aprender a conquistar mujeres.

-No puedo darte esos consejos -le dice el caballero-. Siempre fui el conquistado, nunca el conquistador. Ante el poder de una mujer no era yo un Don Juan. Era un Juan cualquiera.

El joven se desconcierta al oír las palabras del hidalgo, y le pide que se explique. Responde él:

-Te diré que jamás puse los ojos en una mujer que antes no hubiera puesto los ojos en mí. Todos mis galanteos fueron por invitación.

Le pregunta el doncel:

-¿Qué debo hacer, entonces, para ser un seductor?

Le contesta Don Juan:

-Debes dejarte seducir.

LAS CABAÑUELAS

Escribir de las cabañuelas es un tema obligado al iniciar el año, en este espacio de Vida Campirana, ya que es un tema el cual es poco conocido por lo que es importante saber lo que significan. Ayer fue domingo 7 de enero y ya concluyeron las fiestas navideñas con el festejo de Día de Reyes y como ya es costumbre en este espacio conoceremos acerca de LAS CABAÑUELAS. Las cabañuelas se presentan durante el mes de enero y por muchísimos años fue la manera en que nuestros antepasados se guiaban para conocer por anticipado el comportamiento del clima durante el año mes por mes. Las cabañuelas corren de ida como se les conoce del 1 al 12 de enero representando progresivamente los meses de enero a diciembre del 13 al 24 los meses son volteados o de vuelta como también son conocidos, es decir de diciembre a enero y del 25 al 30 son las de medio día, ya que son 2 meses por día es decir que el 25 son los meses de enero y febrero y así hasta llegar al día 30 con los meses de noviembre y diciembre y finalizamos con el 31 en el que los meses corren por horas siendo dos horas por mes de enero a diciembre, aunque algunos dicen que es una hora por mes de ida y vuelta.

Hoy que es día 7 está representando al mes de julio, se presumía que el comportamiento del clima a través de las cabañuelas era un indicativo de cómo sería el año mes por mes por ejemplo, si el día 1 de enero se presentó frío o lluvioso se creía que así se presentaría para este mes del año actual, me refiero a las cabañuelas y su comportamiento climático en tiempo pasado, ya que desde mi particular punto de vista las cabañuelas ya no son guía para las actuales generaciones, primeramente porque son desconocidas por la mayoría, especialmente por los jóvenes y sobre todo porque ya no son precisas debido a las múltiples agresiones que le hemos hecho al planeta que se ha revertido en el cambio climático y un sinnúmero de efectos dañinos como sequías, inundaciones, daño a la capa de ozono, pérdida de especies animales y vegetales y muchos otros daños con los que la madre naturaleza se ha manifestado, aunque debo reconocer que aún muchas personas especialmente las que viven y trabajan en el campo le siguen teniendo fe y creen que las cabañuelas siguen siendo ciertas, y quizás lo sean. Hasta no hace mucho tiempo las tierras de temporal se preparaban para realizar los cultivos con mucha esperanza por parte de los campesinos y recibir la bendita lluvia, la cual ya no llega oportunamente como antaño.

Desde mi muy particular punto de vista considero que el conocimiento sobre la precisión acerca de las cabañuelas no es tan sencillo como pareciera, pues expertos en este tema que más se han aproximado en la predicción del clima basan sus conocimientos en recopilar información durante todo el año tal como: observar el sol, la luna, la lluvia, la caída de las hojas, el comportamiento de los animales, el aire y algunos fenómenos meteorológicos, etcétera, con esto quiero decir que no todo es certero en cuanto al pronóstico de tiempo lo que si es cierto es que estas no tienen una base científica y aún existen muchas personas especialmente en el campo que se basan en las cabañuelas para la toma de decisiones como sembrar, cosechar y realizar otras faenas importantes en el campo.

Me gustaría saber si alguno de mis amables lectores ha llevado el registro de las cabañuelas durante enero y pudiera compartir su opinión.

Estamos a una semana de haber iniciado este nuevo año y muy propicio es planear nuestras actividades trabajando constantemente para cumplir nuestras metas siguiendo como consejo la siguiente reflexión:

PALABRAS DE UN RELOJ…

Anónimo

Trabajo más que cualquier mortal, pero más fácilmente, porque lo hago segundo a segundo, tengo que hacer miles de tic tacs para formar un día pero dispongo de un segundo para hacer cada uno de ellos.

No los quiero ni puedo hacer todo a la vez, nunca me preocupo por lo que hice ayer, ni de lo que tendré que hacer mañana, mi ocupación es hoy, aquí y ahora, sé que si hago lo de hoy bien, no tendré que molestarme por el pasado, ni preocuparme por el futuro.

Tú que eres persona, si quieres vivir tan tranquilo y feliz como yo, no trates de vivir toda tu vida, ni echarte todo el peso de tu trabajo en un solo día.

VIVE AHORA.

Haz el trabajo de cada día en su día, te convencerás de que si se toma tiempo...

SIEMPRE HAY TIEMPO PARA TODO.

Hay un modo difícil y un modo fácil de hacer el trabajo que tiene que hacerse. Si quieres encontrar el modo fácil, mírame a mí, nunca me preocupo, nunca me apresuro, pero nunca me retraso. Lo que tengo que hacer, lo hago.

ESTE ES EL SECRETO...

"COMUNICAR ES SERVIR"