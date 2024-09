Minuto Rotario

Ayer fue el Día de la Independencia.

Gritemos Vivas a nuestro Gran Libertador.

¡Viva Cristo Rey! Que nos liberó del pecado.

Que nos liberó de la muerte espiritual.

Que con su sacrificio nos dio vida eterna

en abundancia. Nadie ama más a sus amigos,

que aquél que da su vida por ellos.

¡Viva Cristo Rey!

Hemos recibido un número importante de comentarios acerca de lo trascendente que resultan las causas en las que se concentra Rotary para fortalecer las relaciones internacionales, mejorar vidas, y crear un mundo más propicio, es decir, que como ya hemos visto, los proyectos no se quedan en el terreno de la globalidad o, aún más, en la abstracción, sino que generan un bienestar y un cambio cualitativo en nuestras regiones y localidades, incluso, en nuestras familias. Así es que vamos a la penúltima de las causas, que es "El Desarrollo de las Economías Locales."

Ante la situación económica mundial, donde aproximadamente 800 millones de personas subsisten con menos de 1.90 dólares diarios, los socios de Rotary, realizan esfuerzos apasionados en combatir la pobreza con soluciones sostenibles. La Fundación Rotary y nuestros socios se dan a la tarea a través de sendos proyectos para la generación y empoderamiento de líderes y emprendedores locales, ayudando de manera muy específica a la mujer en comunidades empobrecidas. Se brinda capacitación, oportunidades de empleo bien remunerado y acceso a servicios institucionales. Creamos oportunidades que contribuyen al bienestar social y económico de las personas y comunidades, a través de micro préstamos, a través de los cuales los emprendedores pueden llegar a ser vendedores, conductores de moto taxis, tejedores y sastres.

Se desarrollan proyectos de Fomento Agropecuario en las comunidades rurales, ahí, los emprendedores pueden obtener préstamos para adquirir ganado, sembrar productos agrícolas o recibir capacitación en agricultura sostenible. Nuestros socios de Rotary, emplean estrategias multifacéticas y concertadas para romper el ciclo de la pobreza en comunidades paupérrimas. A través del Programa: "Adopta una Aldea." Rotary ayuda a los albinos de Tanzania a superar el estigma y la superstición para encontrar seguridad y un medio de subsistencia, donde hay un promedio de 33 mil personas con albinismo. Acechados por la cacería de partes corporales y aislados por el temor, los albinos de Tanzania buscan crear un futuro seguro con la ayuda de Rotary.

Tenemos el gran testimonio de Martha Mganga, mejor conocida como la hermana Martha, una mujer de 54 años de edad, que es una activista muy prolífica en Nyamizeze, Tanzania, en la lucha por los derechos de las personas albinas, afección frecuentemente mal entendida, heredada y caracterizada por piel, ojos y cabello anormalmente claros, visión limitada y sensibilidad extrema al sol. Mganga, también albina, ha ayudado durante las tres últimas décadas a personas que padecen esta afección a obtener una educación, a protegerse de los nocivos rayos ultravioleta y a luchar contra los mitos y estigmas generalizados, incluidas las falsas creencias de que las partes del cuerpo de un albino pueden traer buena suerte o fortuna, difundidas por curanderos clandestinos.

Durante la última década, estas supersticiones han generado una ola de macabros asesinatos, desmembramientos, e incluso robos de tumbas de albinos. Al menos 76 albinos de Tanzania han sido asesinados, desde el año 2 mil, mientras que otros 72 han sobrevivido a ataques a menudo con mutilaciones graves.

Hoy en día, Mganga forma parte de un grupo de facilitadores que participan en un taller comunitario que cuenta con el apoyo de Rotary, el cual se congrega bajo una lona de plástico con un pequeño grupo de ancianos que viven en esta localidad de aproximadamente 10 mil habitantes. Durante uno, de los muchos foros de discusión que desarrollan, cuyo objetivo es educar a los habitantes de la localidad acerca de las causas del albinismo, desmentir sus muchos estigmas y fomentar el bienestar de la comunidad albina, abordando temas como la condición genética de la enfermedad, los ataques recientes y los muchos mitos deshumanizantes.

Dice un aldeano, a quien le enseñaron esto desde niño: "El albinismo es una maldición creada por espíritus malignos." Añade otro aldeano: "Es el resultado de una relación entre una mujer africana y un hombre blanco". Otro dice: "los albinos no mueren, simplemente desaparecen." Mganga les dice: "Si bien los asesinatos son un acto horroroso, los albinos enfrenten un peligro aún más grande, el sol." Puesto que los albinos poseen bajos niveles de melanina, el pigmento que da color a su piel, al cabello y a los ojos, carecen de protección adecuada contra los rayos ultravioleta, una realidad que suele ser mortal en un país ecuatorial como Tanzania.

Además, los índices de cáncer en la piel suelen ser alarmantes. Según el grupo canadiense que fomenta el bienestar de los albinos en el mundo, Under the Same Sun, casi todos los albinos de Tanzania desarrollan lesiones precancerosas peligrosas a la edad de 20 años y muchos mueren a los 40. Aunque la expectativa de vida va en aumento, debido a la mayor concientización sobre el cáncer y al mejor acceso al tratamiento, los albinos que viven en áreas remotas, saben muy poco acerca de los peligros del sol.

El genetista de Wisconsin, Murray Brilliant, uno de los principales expertos en el mundo en albinismo, estima que 1 de cada 1,400 personas en Tanzania padecen la afección y que cada 1 de 19 es portadora. Su investigación ha encontrado que la mayoría de los albinos del país pueden remontar el origen de su mutación 2,500 años atrás, debido a un ancestro en común. Durante generaciones, los padres han asesinado a los bebés albinos, al momento de nacer, optando por un acto rápido de brutalidad, sobre toda una vida de humillación y mala suerte que creían que un niño albino traería a su familia. Un aspecto que de manera importantísima ha ayudado a disipar estas prácticas: la llegada del cristianismo al país. Faye Cran, inglesa socia del Club Rotario de Moshi, que ha servido como Presidenta Nacional, Presidenta del Comité Distrital de la Fundación Rotaria y contacto principal para nueve subvenciones globales y más de un docena de subvenciones compartidas y proyectos de diversos clubes, es una de las principales personas que han ayudado a la comunidad albina.

Ella se mudó a África Oriental con su familia cuando era una niña y desde entonces ha vivido en la región, estableciendo un pequeño negocio de pollos, que después se convirtió en una gran empresa de avicultura, conocida como "Maka Kuku" -mamá de los pollitos- ella fue la fuerza impulsora, en 1966, detrás del establecimiento del Centro de Rehabilitación y Autosuficiencia de Víctimas de Lepra Upendo, que proporciona albergue y apoyo a niños y adultos que han sido expulsados de sus comunidades debido a la lepra, otra afección altamente estigmatizada.

En nuestra próxima colaboración hablaremos del trabajo fascinante y apasionado que algunos socios rotarios como Cran y Alan Suttie, un socio del Club Rotario de Kirkcaldi, Escocia, han llevado acabo con este problema del albinismo. Hablaremos también de la gran actividad que Rotary desarrolla en al área de la capacitación, así como con "el poder de la luz." Para pasar por último al desarrollo de la última de las causas, de Rotary: "Protección del Medio Ambiente".

Nos leemos en la próxima colaboración. No olviden: "Servir con Alegría".