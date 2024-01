Miembros de campaña de Biden piden al presidente de EUA un cese al fuego permanente en Gaza

Este miércoles, miembros de la campaña de reelección de Joe Biden le solicitaron al presidente que llame a un cese al fuego en Gaza.

El texto que recopila la petición de 17 personas, señala que se unieron a la equipo del actual mandatario porque como él compartes valores por los que vale la pena luchar.

"Justicia, empatía y nuestra creencia en la dignidad de la vida humana es la columna de no solo el Partido Demócrata, pero del país".

Refirieron que la respuesta de su administración al bombardeo indiscriminado de Israel en Gaza podría costarle la elección de 2024.

Por ello, le solicitaron llamar a un cese al fuego permanente usando la presión financiera y diplomática.

Abogar por la desescalada en la región, incluyendo demandar la liberación de los rehenes de Hamás, que Israel haga lo mismo con los palestinos presos sin cargos, así como terminar con el apoyo militar incondicional.

Investigar si fue violada la Ley Leahy, por la que se prohíbe asistencia militar a fuerzas militares implicadas en violaciones a los derechos humanos y finalmente, que tome pasos concretos para terminar con el apartheid, la ocupación y la limpieza étnica que son las causas del conflicto.

Reiteraron que el ataque de Hamás del 7 de octubre fue "vil", pero la subsecuente muerte de 20 mil palestinos "estremeció" el mismo nervio social.

Señalaron que desde el inicio del conflicto han sido asesinados el 1 por ciento de la población en la Franja, mientras casi 1.9 millones de palestinos han sido desplazados de sus hogares.

(AP)

"No hay lugar seguro para civiles inocentes a donde ir, no hay refugio y no hay asistencia humanitaria. Lo que estamos presenciado en Gaza, como incontables expertos han destacado es un genocidio."

Agregaron que la mayoría de los demócratas apoyan que se ponga fin a la campaña militar de Israel y que un 72 % de los votantes menores de 30 años desaprueba el manejo del conflicto por su administración.

"Complicidad en la muerte de más de 20 mil palestinos, 8 mil 200 de ellos niños, simplemente no puede justificarse", recalcan.

Demandas como las anteriores han sido presentadas conforme el conflicto ha ido cobrando más vidas en la Franja y se han realizado por funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos, legisladores locales y congresistas.

Para leer la petición, visitar el siguiente sitio:

https://medium.com/@BidenHQforCeasefireNow/dear-president-biden-we-need-a-ceasefire-now-f48b732b2433