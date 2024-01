México quiere elecciones justas: Xóchitl Gálvez en cierre

Ante más de 20 mil simpatizantes que llenaron la Arena Ciudad de México, la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que se enfrenta a una elección de Estado, injusta y dispareja, con todo el poder y el dinero público en su contra y con la intervención ilegal del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los gobernadores de Morena para tratar de favorecer a su candidata.

Denunció que la administración del presidente es responsable de más de un millón de muertes en el país, entre ellas, 800 mil personas durante la pandemia, más de 200 mil por falta de medicamentos y más de 175 mil por la violencia.

Dijo que la buena noticia es que "ya se van del gobierno, lo prometo, ya se van", subrayó.

"No puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saquen al Presidente y a los gobernadores de Morena de las elecciones. México quiere elecciones justas y libres.

"Que se oiga claro: ¡El voto no se toca! ¡El voto no se toca! ¡El voto no se toca!", exclamó.

Recalcó que México sólo tiene dos opciones en estas elecciones presidenciales: claudicar o luchar. "Claudia es claudicar. Claudicar significa rendirse, doblarse, agacharse, obedecer, y México no puede claudicar. México quiere luchar por la vida, luchar por la verdad, luchar por la libertad", indicó.