Messi y Aitana son los mejores del 2023

- En una gala repleta de ausencias, sobre todo en el plano masculino, Leo Messi, que no se presentó a los premios, y Aitana Bonmatí, que ha cerrado un curso inmejorable, se coronaron como los mejores jugadores del mundo en los The Best de la FIFA.

Ni Kylian Mbappé, que jugó la pasada noche con el Paris Saint Germain, ni Leo Messi, que no acudió a Londres en el que puede ser el último gran premio de su carrera, ni Erling Haaland, que se recupera de una lesión que le ha hecho perderse los últimos nueve partidos con el City, estuvieron en el Apollo de Londres.

Los tres candidatos masculinos al premio más importante de la noche dejaron de lado una gala con una más nutrida presencia del futbol femenino y es que la FIFA decidió que todos los premios fueran entregados por mujeres.

Así, los The Best confirmaron la superioridad de Aitana en una temporada brutal para la jugadora del Barcelona, en la que ha ganado absolutamente todo en lo que ha participado. Tras triunfar con el Barcelona en la Liga Española, la Champions League y la Supercopa de España, siendo elegida mejor jugadora en todos estos torneos, también se alzó con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con España, con el añadido del Balón de Oro del torneo. A esto sumó en octubre el primer Balón de Oro de su carrera en París.

Aitana, que se impuso este lunes en las votaciones a Jennifer Hermoso y Linda Caicedo, es la primera persona en la historia en ganar todos los premios en todos los torneos que ha jugado.

La presencia de nueve jugadoras en el escenario contrastó con solo Rúben Dias y Ederson Moraes que recogieron el de mejor once masculino, formado por Courtois en portería, Kyle Walker, Rúben Dias y John Stones, en defensa; Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin de Bruyne, en el centro del campo, y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius Júnior, en ataque.

Pese a que Courtois entró como el mejor del once, Ederson fue elegido el mejor portero de la temporada, una de las grandes contradicciones de la noche. Tampoco estuvo Rodrigo Hernández, autor del gol que hizo campeón de Europa al City.

En el premio a mejor jugador masculino, se rompieron los pronósticos y Messi se llevó el que puede ser el último gran premio de su carrera.

El de Rosario se hizo con el premio, pese a que el formato de votación no le favorecía.

El que sí estuvo fue Pep Guardiola, que se llevó el premio a mejor entrenador, por delante de Simone Inzaghi y Luciano Spalletti, en uno de los galardones más claros de la noche, gracias al triplete del catalán, el segundo en la historia del fútbol inglés, tras el del Manchester United de la temporada 1998-1999, y el segundo en su carrera, después del que logró con el Barcelona en 2009.

En el premio Puskas, Guilherme Madruga, que marcó una chilena con Botafogo en la Serie B brasileña, se alzó como ganador por delante del misil del paraguayo Julio Enciso y de la rabona de Nuno Santos, del Sporting de Portugal, contra el Boavista.

Las votaciones de los The Best se dividen al 25 % entre los entrenadores nacionales, los capitanes nacionales, un grupo de periodistas y los votos de los aficionados.