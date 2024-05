Mejoran el Hospital General y abasto de medicamentos

La Secretaría de Salud de Coahuila comenzó con trabajos de pintura en al exterior e interior del Hospital General de Torreón; además, aseguran que llegó un camión con medicamentos procedente de Saltillo y que se va a estar surtiendo con más celeridad para evitar que los usuarios tengan que comprarlos por su cuenta.

César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en La Laguna, dijo que estas acciones son parte del programa de mejora de infraestructura hospitalaria que anunció el gobierno estatal en febrero de este año y en el cual se invertirían 100 millones de pesos para toda la entidad.

El funcionario dijo desconocer el monto que se destinará a la clínica ubicada a espaldas del Manto de la Virgen. Tampoco tenía datos sobre el número de claves que llegaron y se limitó a decir que recibieron "analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y pues obviamente todo lo de hospital, los sueros y pues todo lo conducente a hospital".

Comentó que el abasto actual es de un 50 por ciento y que dentro de los trabajos, también se tiene considerada la impermeabilización para evitar filtraciones de agua y múltiples daños a la infraestructura durante la temporada de lluvias.

"Por eso se están tardando, porque se quieren hacer las cosas bien hechas, para que no sean parches, para que sea trabajos realmente profesionales, completos y que no vuelva a suceder lo que ha sucedido desde la inauguración del hospital. Espero que las primeras lluvias no nos agarren a mitad de camino, pero lo que ya esté hecho pues va a estar bien hecho", sostuvo.

Cabe mencionar que el Hospital General atiende a personas de escasos recursos que no tienen cobertura de seguridad social. Desde su inauguración, el 5 de agosto de 2015, arrastra problemas de surtimiento de insumos y medicamentos además de que su infraestructura ha empeorado con las precipitaciones pluviales, ya que se han hecho trabajos de mala calidad en términos de impermeabilización.

En la actualidad, también hay problemas con equipos médicos como el tomógrafo que no funciona desde hace varios meses.

Auditoría

Desde abril de este año, la Secretaría de Salud de Coahuila comenzó una auditoría en el Hospital General de Torreón para conocer la situación financiera.

El subsecretario de Atención a la Salud de Coahuila, Raúl Rodríguez Sánchez, agregó que estaban supervisando la infraestructura hospitalaria con fines de rehabilitación; se considera pintura, sistema de aire acondicionado, mejoras en el área de Rayos X, lavandería, cocina, y equipos médicos, entre otros.

También se revisaría la plantilla laboral y el abasto de insumos y medicamentos, aunque dijo desconocer el monto de la inversión.

Por su parte, trabajadores que prefirieron guardar su identidad por temor a represalias, mencionaron que la semana pasada, personal de Saltillo acudió al hospital. "Anda otra vez la supervisión de Saltillo, llegaron en la madrugada y pasaron lista al personal, de uno por uno, ahorita nos llegaron así de sorpresa, por un lado para médicos y por otro para personal de enfermería. Y por ese motivo, mucho personal que tiene resguardado el Sindicato, que no tienen licencia y que solamente están firmando hojas de asistencia, llegaron pero corriendo, hasta bofos, ya los traen con la auditoría que andan haciendo".

50 por ciento de abasto de medicamentos hay actualmente, menciona el jefe de Jurisdicción Sanitaria 6.