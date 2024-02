Matheus resalta la unión en Santos

- Los Guerreros del Santos Laguna trabajan con mayor tranquilidad en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, luego de la victoria frente al Mazatlán FC, ahora de cara al duelo del próximo viernes ante los Gallos en Querétaro.

DEFINEN ALINEACIÓN

El equipo dirigido por Ignacio Ambriz realizó ayer un entrenamiento matutino en las canchas alternas de TSM, donde ya empiezan a delinear el once titular que utilizarán el próximo viernes contra unos Gallos que suman apenas 8 puntos, solamente uno más que Santos, por lo que se trata de un partido de doble importancia para los albiverdes. Harold Preciado nuevamente realizó trabajo en cancha y crece la posibilidad de que regrese a la acción el próximo viernes, lo que sería una alta muy favorable para Santos, pues se trata de su goleador.

MEJORA DEFENSIVA

Posterior al entrenamiento albiverde, el defensa brasileño Matheus Dória compareció ante los representantes de los medios de comunicación locales, a quienes compartió el trabajo que han realizado para mejorar en el accionar de la defensiva: "Es trabajo que pasa por todo el equipo. Cuando se habla del sistema defensivo me gusta hablar de todo el equipo, igual que en lo ofensivo. Mucha comunicación, siempre cerquita para atacar y defender. Casi siempre tenemos dos nuestros para uno de ellos, estar compactos y venimos mejorando los resultados. Todavía falta que automaticemos los movimientos, que salga más natural. Eso estamos trabajando bastante, es algo que independiente del tiempo ta pudimos poner en la cancha, es algo que hemos mejorado con el trabajo del día a día", señaló.

"Nosotros sabemos lo que trabajamos, a lo que nos entregamos. Estábamos frustrados por no lograr buenos resultados, cuatro puntos, y pues eso fue un poquito de saber que sí podemos. La gente pudo disfrutar el fin de semana porque hace mucho no podíamos ver a la gente feliz. La unión de jugadores y afición es lo más importante. No por haber ganado el partido (ante Mazatlán) vamos a ir arriba de lo esperado, pero ganando se pueden corregir las cosas con más tranquilidad. Con esa paciencia, movilidad dentro de la cancha y para defender con el máximo esfuerzo de cada uno, vamos a mejorar", confió el amazónico.

ESFUERZO CONJUNTO

El experimentado zaguero señaló que el mejor rendimiento individual ayudará a la mejora colectiva, por lo que resaltó la importancia del esfuerzo de cada uno de sus compañeros, en beneficio del equipo: "Es importante tener a todo el plantel completo, porque mejoramos el nivel durante el día a día. El tema de la ofensiva es algo que estamos trabajando y va a caer, no solo de los delanteros. Es trabajo de todos. El beneficiado al final es el club, Torreón y todos. Yo tengo que estar concentrado en mí, trabajar para ser una mejor persona y jugador, estar concentrado en mi preparación para los entrenamientos y los juegos. Nunca hay que parar, ni estar cómodos con una victoria y ayudar al equipo", sentenció.

GOL

han admitido los Guerreros durante los últimos 2 partidos, en una franca mejoría.