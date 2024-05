Más de 2 mil personas desertaron como funcionarios de casilla en Distrito 02

Se considera marginal las renuncias de funcionarios de casilla y se tienen cubierto los espacios, por lo que se avanza conforme a lo establecido con los preparativos de la jornada electoral del próximo domingo.

Lo anterior lo dio a conocer, Carlos García el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE en el municipio de San Pedro, quien dijo que fueron de alrededor de 2 mil 250 personas que ocupaban algún cargo en las mesas directivas las que decidieron no participar, pero aunque la cantidad pareciera aparatosa no lo es, considerando que ese municipio está integrado por once municipio y cuenta con 535 casillas.

“Ha sido marginal la renuncia y suela pasar, aunque no en grandes cantidades, por que hay funcionarios que sienten el peso o la responsabilidad es muy grande, cuando están recibiendo los paquetes que traen las boletas y demás materiales electorales y se arrepienten un poquito y nos renuncian, pero tenemos que proceder a conseguir a la personas que lo suple”.

Declaró que la ventaja que se tiene es que se designa para ocupar los cargos que se necesita a la persona que está considerada como suplentes generales de casilla y para no recorren al resto de los integrantes de la mesa directiva y de esa manera no se tienen tanto problema, ya que la persona que sustituye al que renunció ya está capacitada en varias funciones y presenta perfectamente las habilidades y destrezas para desempeñar el día de la jornada.

“Esas más de 2 mil personas son de todos los cargos no nada más de presidentes de casilla, pero eso se solventa en el momento y ahorita pudiéramos decir que tenemos nuestras 535 casillas debidamente cubiertas con los nombramientos de cada funcionario, aunque eso no quiere decir que el día de la jornada alguno de ellos no se pudiera presentar”.

Aprovechó para exhortar a la ciudadanía a que participe el próximo 2 de junio, ya que de esa manera se reconoce el trabajo que el INE ha hecho en todos los preparativos de la jornada.