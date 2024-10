Martín Anselmi sugiere modificar la Regla de Menores en la Liga MX

La Regla de Menores de la Liga MX regresó para el Apertura 2024 luego de cuatro años de ausencia, con el objetivo de impulsar el desarrollo de los jugadores formados en México.

La regla establece que los 18 equipos del futbol mexicano deberán utilizar a futbolistas menores de 23 años a lo largo del torneo para beneficio de las selecciones nacionales.

Cada club tendrá que alinear a los juveniles por una cantidad de 1000 minutos entre las 17 jornadas, pero con un máximo de 225 por partido para que exista una repartición justa.

Sin embargo, no todos los directores técnicos están de acuerdo con la norma de la Liga MX e incluso han decidido mostrar su inconformidad abiertamente.

Tal es el caso de André Jardine (América), Renato Paiva (Toluca), Veljko Paunovic (Tigres) y, recientemente, el de Martín Anselmi (Cruz Azul).

El director técnico de La Máquina no criticó directamente a la Regla de Menores de la Liga MX como sus colegas, pero sí la cuestionó y sugirió una modificación.

"Soy de los que piensa que, si uno accede a disputar un torneo, se tiene que acatar el reglamento. Después, puertas adentro se pueden debatir todas las reglas, pero si la regla está, hay que cumplirla y nos ocupa cumplirla", declaró en conferencia de prensa.

Tras la contundente victoria celeste sobre los Rayos del Necaxa, Martín Anselmi señaló que la Liga MX tendría que contar el tiempo de reposición porque también vale y él ha utilizado a jugadores en ese periodo, pero que no ayuda para que Cruz Azul incremente sus minutos en la tabla.

"Yo agregaría que los minutos de adición también cuenten porque se dan mucho y estamos fomentado los minutos de los chicos en cancha. Esos chicos participan 15 minutos, pero si les sumamos 8 serían 23, y no se adicionan. La regla busca darles más minutos a los chicos y esos minutos cuentan. Lo añadiría como algo para aportar. La regla está y hay que cumplirla, este no es el espacio para discutir si la regla funciona o no", sentenció.