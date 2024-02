Marko Cortés exige alto a ola de violencia

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, lamentó que en menos de un día hayan asesinado a dos precandidatos a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, lo que habla del gravísimo nivel de violencia e inseguridad que se vive en el país frente a los comicios más importantes de la historia de México.

Extendió sus condolencias a los familiares de Armando Pérez Luna, candidato del PAN a la alcaldía de Maravatío, quien fue asesinado la noche del lunes por un gatillero en motocicleta.

"En Acción Nacional exigimos frenar la ola de violencia que se vive en el país a causa de los abrazos a los criminales, de la indolencia, la ineficacia de la acción de seguridad y la nula estrategia del gobierno federal.

"Estamos a 72 horas de arrancar con la campaña presidencial y no es posible que estén asesinando a los candidatos de diferentes partidos, nadie los está protegiendo, no hay mapas de riesgos, no hay protocolos ni mecanismos de seguridad y sigue la indiferencia de quien hoy gobierna", comentó.

"Hacemos un nuevo llamado al INE para que atienda nuestras peticiones a fin de garantizar una jornada electoral en paz, la protección de las y los abanderados, de los funcionarios y representantes de casilla en México. Ya no queremos seguir velando y enterrando a nuestros candidatos ni queremos que las familias sufran por la incompetencia de las autoridades", puntualizó.

"De nueva cuenta solicitamos al INE generar mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales y crear filtros de investigación.

"La amenaza en México está latente, las elecciones están a la vuelta de la esquina, tenemos un Presidente que a través de diversas publicaciones ha sido ligado al crimen organizado, y por lo mismo México se está hundiendo en inseguridad y violencia", sentenció.

"Ya los han advertido medios de comunicación, que hay 8.4 millones de potenciales votantes atrapados en medio de luchas territoriales o rencillas entre bandas y la participación de candidatos en al menos 40 distritos federales está en riesgo por una alta presencia de grupos criminales", agregó.