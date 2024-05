En un niño es difícil imaginarla. Es complicado explicárselas. Pero es parte de su introducción al mundo. Se llama maldad. Cuando aparecen las travesuras, esas pequeñas acciones de "poca trascendencia" -dice la Academia- hay mucho que festejar. Travesear es el verbo que describe ese movimiento inquieto que delata lo que, al final, es un juego. Pero las fronteras existen y, con el tiempo, se vuelven muy claras.

La maldad merodea siempre. Muchas ilusiones civilizatorias nos hacen creer que, con la elevación de los niveles educativos, con información y ciencia, se puede arrinconar a la maldad. Pero no. Inevitable mencionar el conflicto palestino israelí. La actitud de Putin, los cánticos neonazis en Alemania y Holanda, son ejemplos vivos de su existencia. Así, mientras en el bicentenario de la novena sinfonía de Beethoven, Daniel Barenboim nos recuerda los alcances humanitarios que ese himno ha traído al mundo y nos inyecta optimismo, a la par existe otra lectura, llamémosla pesimista o quizá debiéramos decir realista, que obliga a la reflexión. La maldad andará siempre por ahí. México incluido.

Marshall Sahlins -un brillante antropólogo de la Universidad de Columbia- escribió un gran texto La ilusión occidental de la naturaleza humana. En ella siempre hay huevecillos del mal. Rüdiger Safranski -un biógrafo notable de Nietzsche, de Goethe, de Hölderin entre otros -una mente excepcional- escribió lo que hoy es un referente obligado: El mal o el drama de la libertad. En libertad se puede escoger al mal. En esas estamos.

Ya no hablemos de derecha o izquierda, o del brutal fracaso de las políticas públicas de esta gestión. El domingo estaremos frente a una encrucijada aún más elemental: seis años de gobierno nos han mostrado que la maldad está instalada en el poder.

El desprecio hacia la niñez: 4 de cada 10 niños carecen de un esquema completo de vacunación. Volveremos a ver niños con poliomielitis y otras enfermedades prevenibles. Atrás están las decisiones que lo explican. También hacia los niños con cáncer. La actitud hacia la mujer, hacia las madres buscadoras, hacia las estancias infantiles, no son coincidencia, son una forma de ver el mundo. La mentira y el cinismo cotidianos como forma de gobierno. La persecución de periodistas, de líderes como Casar. La presión abierta sobre los medios. La destrucción calculada del andamiaje electoral. El coqueteo inicial con la reelección que devino en la construcción del heredero(a) en la mejor tradición dictatorial. Las amenazas públicas a millones de mexicanos con la mentira de la posibilidad de perder los programas sociales. La abierta y ostentosa complicidad con dictadores. La mofa de haber pactado en los hechos con el crimen organizado y venderlo como estrategia. La criminal pasividad ante la pandemia que costó cientos de miles de muertos. La militarización sistemática y abierta del país. Las cuentas engañosas de los homicidios y los desaparecidos. Las acciones para coartar libertades -Prisión preventiva Oficiosa- y la paralela restricción de derechos -Ley de Amparo-. La desvergonzada destrucción de nuestro entorno no sólo por el capricho del Tren Maya, también por la asfixia presupuestal de las Áreas Naturales Protegidas. Los subejercicios en el de por sí recortado presupuesto del sector salud. La perversidad de seguir comparándolo con el de Dinamarca a semanas de dejar el poder. Como si gobernara un país de idiotas. ¡Hoy no hay las medicinas y los tratamientos! La apropiación ilícita de las pensiones. El dispendio en un país con muchas necesidades. La ostentosa corrupción sin precedentes. La persecución de científicos y de la ciencia. Es desprecio por la vida. La palabra continuidad eriza.

No hay inocencia en quienes lo acompañan, es complicidad pura y criminal. Mi voto irá por Xóchitl y por la coalición.