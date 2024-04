Lo valioso del debate

Pasado el descanso de Semana Santa que este año llegó una antes al anterior, poco a poco se retoma la rutina popular, y aunque está corriendo la semana de Pascua, segunda y última del descanso primaveral, estamos a dos días del primer debate presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo a las ocho de la noche. Las dos candidatas y el candidato presidencial han comenzado a calentar el ambiente en la víspera. Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, PVEM y PT, criticó la decisión adoptada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de que los dos moderadores sean quienes seleccionen las preguntas que se formularán en el evento, y ha asegurado que se concentrará más en dar propuestas que en los ataques.

Xóchitl Gálvez, aspirante por la alianza del PAN, PRI y PRD, ha señalado que exhibirá lo que considera fracasos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la "ineptitud" de Sheinbaum como funcionaria pública, tomando como ejemplo el derrumbe de la Línea 12 del Metro.

Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), tercero en las encuestas, confía en que el debate sea un punto de inflexión que cambie la correlación de fuerzas entre los aspirantes.

Este será el primero de tres encuentros de este tipo. El inicial se llevará a cabo en la sede del INE, en Ciudad de México, los candidatos discutirán sobre educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia de género. Conforme al formato aprobado, deberán responder preguntas de la ciudadanía enviadas a través de redes sociales. Los moderadores serán la periodista Denise Maerker y el presentador Manuel López San Martín.

Morena, el partido en el Gobierno, objetó la designación de San Martín y el proceso de selección de las preguntas. La dirigencia del partido y la candidata presidencial exigieron al presentador que sea imparcial, habida cuenta de que trabaja para la cadena televisiva TV Azteca, del magnate Ricardo Salinas Pliego, el "tío Richie" como le gusta hacerse llamar en las redes, quien está ahora confrontado con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las candidatas y el candidato sostendrán dos debates más, el 28 de abril y el 19 de mayo, también en la capital del país.

Los estudios actuales indican que los debates últimamente poco inciden en las preferencias electorales que son levantadas en las encuestas. Apenas unas semanas atrás se llevó a cabo el debate por la Jefatura de la Ciudad de México y por más que Taboada, candidato de la Alianza PAN, PRI y PRD haya podido superar a Clara Brugada del oficialismo, los sondeos ponen a la segunda en la misma brecha de 15 puntos sobre el panista, ahora aliado.

Evidentemente un debate presidencial despierta mucho más interés que cualquier otro debido a la obviedad de su relevancia. Tal vez por ello sí pueda incidir poco más que lo que ocurre en debates organizados entre candidatos a gobernadores, no se diga alcaldes.

Las estrategias de los tres participantes serán diametralmente distintas. Claudia Sheinbaum adelantó que priorizará la propuesta antes que pasar mucho tiempo respondiendo las preguntas que le hagan. Es natural, la candidata de López Obrador hasta ahora poco es relevante lo que tenga que decir, con cuidarse es suficiente. La lucha es del propio presidente que quiere entregar la banda presidencial a su elegida el próximo primero de octubre.

Xóchitl Gálvez tendrá que hacer algo distinto que recurrir al lenguaje popular con todo y sus palabras para poder acortar esa distancia, que aunque se ha reducido, todavía se antoja lejana y casi insalvable.

Jorge Álvarez Máynez se va a divertir. No tiene posibilidad alguna pero dejará ver la cara de qué lado está jugando. Si es opositor o palero del gobierno actual.

Lo más valioso del debate es el ejercicio democrático en particular y la oportunidad ciudadana que ver confrontadas las opciones que los mexicanos tenemos para elegir libremente. Así que no obstante, los ataques a las instituciones democráticas que el propio presidente López Obrador ha encabezado, no han hecho mella; por lo menos pasado mañana habrá debate.