Librería Otelo dejará su local

Entre estantes y libros, Doris Romero intenta mantener la sonrisa y dar buena cara al mal tiempo. La propietaria de la librería Otelo ha comenzado a vaciar el local que ocupó durante los últimos doce años sobre la avenida Juárez, entre las calles Treviño e Ildefonso Fuentes, el cual tiene que dejar el 26 de septiembre.

Este viernes se publicó en redes sociales que los dueños del inmueble le han solicitado el espacio, pero ella dice no tener nada que reclamarles, al contrario, les agradece por todo el tiempo que la alojaron cobrándole una renta mínima.

"Ellos ahora lo necesitan y yo estoy agradecidísima. La complicación es dónde meternos, pero a lo mejor esto va a servir para sacar lo que nunca se ha movido y dejar lo que sí, ubicarnos en algún lugar, ojalá que se pueda por acá cerca. Quiero agradecerle a todos los clientes que nunca nos fallaron, que siempre estuvieron aquí".

Fundada en 1989 por don Jaime Martínez Sánchez, la librería Otelo (que lleva el nombre de una obra de William Shakespeare) se ha convertido en un lugar tradicional para buscar libros usados en Torreón. Tuvo su primera sede en la calle Galeana y en 2012, tras la construcción de la Plaza Mayor, se cambió a esta antigua casa de la avenida Juárez marcada con el 666 poniente, número al que, pese a las supersticiones, Doris considera de la buena suerte porque a la librería le fue muy bien en este sitio.

Tras el fallecimiento de don Jaime en 2020, Doris, su esposa, fue quien se quedó a cargo. Aunque ella se muestra optimista, también indica que el futuro de la librería es incierto, más considerando el tipo de negocio y los altos costos que han alcanzado las rentas en el centro de Torreón.

"De momento yo digo que no (se cerrará la librería), pero no sé, porque no ubico un lugar que pueda pagar, no lo ubico todavía por aquí cerca. Si está más barato y un poco más retirado, pues a lo mejor sí. Vamos a vender por internet y a tener libros en la casa. También vamos a tener un lugar que nos van a prestar para guardar los libros en la Valdez Carrillo, entre Independencia y Allende".

Son alrededor de 10 mil libros los que se resguardan en los estantes y cuartos de la Otelo. Debido a la situación, Doris Romero indicó que se estarán implementando ofertas en estos días, por lo que invitó a los lectores laguneros a acudir al local en un horario de lunes a sábado de 11:00 a 18:00 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas.

También llamó a permanecer atentos a la página de Facebook, donde aparece como Librería Otelo, pues allí se irá publicando cuál será el nuevo rumbo de este parnaso de libros.