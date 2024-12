Laura Pausini sufre fuerte caída en pleno concierto, fans preocupados

Laura Pausini sufrió una caída mientras estaba ofreciendo un concierto en Milán; la cantante de 50 años resbaló de las escaleras que estaban sobre el escenario y cayó estrepitosamente frente al público que por segundos se quedó expectante de lo que pasaría con la intérprete italiana.

Hasta este sábado, la actriz no ha emitido ningún comentario con respecto a su caída, pero realizó una publicación en la que agradeció a su público por la forma en que fue cobijada la noche de ayer:

"Milán eres. Eres la fuerza que no tengo cuando me temo que no puedo hacerlo. Eres la ovación más larga. Eres la voz en mi voz. Seis noches. Más de 60 mil personas. Solo puedo inclinarme ante ti. Gracias".

La cantante italiana no sería la primera en sufrir un percance arriba de los escenarios, debido a que por la falta de luz, es muy habitual que no perciban cuál es el límite entre el escenario, un escalón o el suelo; Fher Olvera de Maná, Juan Gabriel, Laura León, Madonna, Beyoncé, Dua Lipa y Jennifer Lopez son algunos de los famosos que también se han accidentado.