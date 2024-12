PARECE QUE SE RELACIONAN

A veces sucede que nos confundimos con ciertas palabras porque parecen referirse a una cosa y resulta que van totalmente por otro lado. ¿Le ha pasado? Yo creo que sí. Cuando alguien oye por primera vez hablar de una nutria, como me sucedió cuando era yo niño, se imagina que la nutria era un mamífero que nos proporciona alimento muy nutritivo, pero no. La raíz latina que da origen al nombre de la nutria es lutra y no nutrire que es la raíz latina del verbo nutrir.

Las palabras cámara y camarón parece que tienen una relación, ¿verdad? Pues en ese caso resulta que sí. Originalmente una cámara era una bóveda curva y el crustáceo que comemos en un coctelito -o empanizado- tiene también forma curva y por ahí va la relación. La bóveda normalmente era cerrada, por lo que de ahí también se deriva el nombre de una cámara fotográfica, una cámara de televisión y de una recámara, que es un dormitorio que se puede cerrar para permanecer aislado.

En relación con el camarón están los mariscos, como se les llama a ciertos crustáceos y moluscos que proceden del mar, pero luego nos encontramos con que también hay mariscos de río. Entre los mariscos están también los mejillones, que más que forma de mejilla grande, se supone que tienen forma de una gran oreja.

Cuando vi la palabra "masetero" escrita con 's' pensé que se estaba cometiendo un tremendo error ortográfico, pero luego me enteré de que existe el masetero y que no tiene nada que ver con el macetero con 'c' que es un soporte donde ponemos macetas supuestamente con plantas. El masetero con 's' es un músculo que sirve para elevar la mandíbula de los vertebrados, así que tenga cuidado porque un error de ortografía aparentemente pequeño puede conducir a consecuencias más graves.

Ahí tenemos también a las ingles, que son esas partes del cuerpo donde se junta el vientre con el muslo y cuyo nombre procede del latín inguen y que por eso a las hernias que surgen en ese lugar se les llama inguinales. Por otro lado, frente a las ingles tenemos al inglés, que es el idioma o el individuo procedente de Inglaterra.

Una tilde lo cambia todo, así que cuidado si le piden que, para quedarse con el puesto de trabajo, usted tenga muy buen nivel de ingles en lugar de inglés.

ME PREGUNTA Samara Sánchez: ¿Qué significa el verbo "mejer"?

LE RESPONDO: El verbo mejer es como mecer, es decir, mover algo de un lado a otro. También puede entenderse como batir que es a fin de cuentas lo mismo: mover algo de un lado a otro.

