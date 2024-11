EL ACENTO EXTRANJERO

Tengo un gran amigo -sin agraviar, como dicen por ahí-que nació en España pero tiene toda la vida de vivir en México. Sin embargo, mi amigo conserva un clarísimo acento español y yo no puedo entender cómo, después de tantos años, siga hablando con ese acento de español de la madre patria… ¡y olé!

Tengo otros casos, como el de mi amigo Oliver, conocedor de la lengua española y nacido en Francia, pero radicado en la ciudad de Monterrey desde hace décadas… y habla con acento totalmente francés. ¿Por qué será? ¿Será para conquistar a las damas? Porque también tengo otros "amigos" -más bien conocidos- que se van una semana a España y ya regresan con un falso acento español que nadie se la cree. ¿Será fingido? ¿Estarán conscientes de su acento?

Eso no lo sé a ciencia cierta, aunque algunos probablemente tengan ese acentito para verse más interesantes, o guapos, o cultos… y debo decir que algunas veces funciona. Una vez conocí un doctor de aquí de Monterrey que hablaba con un acento entre español y argentino… y claro, eso le daba un toque de distinción que no tendría si hablara con acento norteño. "Debe ser muy buen doctor, parece argentino…".

Entonces, hablar con acento nos puede hacer más atractivos, incluso hay estudios -de verdad los hay- para determinar cuáles son las lenguas más bonitas del mundo… y las más feas también. Entre las lenguas más agradables, bonitas y atractivas están el italiano, el portugués y el inglés británico. Yo me hubiera imaginado que el francés estaría ahí en la lista, porque dicen que es el lenguaje del amor, pero fíjese que no, porque le francais se posiciona hasta el número ocho, mientras que el español ocupa el honroso quinto lugar, nada más que no dice si el español de España, el de México o el de otros países latinoamericanos… yo creo que evitaron comprometerse y por eso no lo pusieron.

Por otro lado, tenemos a las lenguas "feas", y la verdad que no son feas, pero digamos que no son tan agradables al oído. Está el hebreo, el árabe, el inglés de Estados Unidos -sorry mis gringos- el chino mandarín y allá, en el fondo de la lista, el alemán… Y bueno, cierto es que el alemán se escucha medio tosco, medio rudo, pero no es para castigarlo con el último lugar… eso creo yo.

En fin, nosotros que hablamos español podemos sentirnos orgullosos de nuestra lengua, porque evidentemente que es muy bella pero también muy popular en el mundo; le ha servido el hecho de que exista una Academia de la Lengua que se dedique a cuidarla y pulirla, por más que muchas veces sus indicaciones -las de la Academia- sean criticables.

Antes de retirarme y renunciando a cualquier posibilidad de albur, le pregunto: ¿qué lengua le gusta más a usted?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Joel Ramírez: "Si la planta de brócoli es femenino, ¿se debe decir "la brócoli"?

LE RESPONDO: Claro que no. Brócoli es un nombre masculino, así que en todos los casos debe referirse como "el brócoli".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla.