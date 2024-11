PÓNGALES ACENTO A LAS MAYÚSCULAS

¿Desde cuándo se deben acentuar las mayúsculas? Es una duda súper frecuente que me preguntan y yo les digo: "pues desde siempre", esa es la respuesta. La respuesta, con asombro, siempre es que pensaban que las mayúsculas no se acentuaban. Incluso hay gente que acepta -y otros que no aceptan pero igual lo hacen- que escriben con puras mayúsculas para evitarse la molestia de poner tildes. ¡Ese es un grave error!

Siempre ha existido la disposición académica de que las mayúsculas llevan tilde cuando la ortografía así lo indica. En la antigua época de las máquinas de escribir acentuar las mayúsculas era técnicamente imposible. Muchas de estas máquinas no incluían ciertos signos especiales como la tilde, ya que el diseño de estas estaba enfocado principalmente para escribir en inglés. Ahora tenemos computadoras y cualquier teclado te permite poner tildes al escribir en español, así que ya no hay excusa para no ponerlas, tanto a minúsculas como mayúsculas.

Otros casos que provocan dudas en los que hay que usar la mayúscula son los tratamientos, pero únicamente cuando se escriben abreviados. Por ejemplo: Dr. Jesús Ornelas; Sr. D. Federico García; pero si no están abreviados, entonces es con minúscula: doctor Jesús Ornelas; señor don Federico García. Lógicamente, y lo podemos ver en este ejemplo, se escriben con mayúscula los nombres propios, que son los nombres de persona y los apellidos.

Los apodos también deben escribirse con mayúscula inicial pero no el artículo o preposición que le preceda: el Rey Pelé. Ahora que, cuando se escriba el nombre real junto al apodo, este debe ir entrecomillado o en letra itálica: Lorenza Garza "el Ave de las Tempestades" y Manuel Benítez el Cordobés. Ahora que, si los apodos se escriben con mayúscula, es fácil imaginar que lo mismo sucede con los pseudónimos: Azorín, Perogrullo.

Se escriben también con mayúscula inicial los topónimos, que son nombres de lugares geográficos como Portugal, Europa, Bolivia, Francia, etc. Igualmente los hidrónimos, que son nombres de mares, océanos, ríos, lagos, arroyos y todos los lugares que se relacionen con agua: Támesis, Amazonas, Usumacinta, Chapala, Atlántico.

Cuando el nombre del accidente geográfico no forma parte integral de la denominación, éste debe escribirse con minúscula: puerto de Veracruz, estado de Colima, volcán Popocatépetl. El caso contrario sería Ciudad Victoria, Puerto Rico, Países Bajos, etc.

Los que no deben escribirse con mayúscula, a menos que lo exija alguna otra regla ortográfica, son los nombres de los días de la semana y de las estaciones del año: lunes, martes, miércoles; primavera, verano, etc. Los meses del año también se escriben con minúscula inicial. La excepción sería si alguno de estos nombres forma parte del nombre de alguna celebración especial, como Primero de Mayo o Viernes Santo.

Estos son solamente algunos casos en los que el uso de mayúsculas suele causarnos dudas. Si usted tiene otras, pues mándemelas para comentarlas.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Esmeralda Escalante: ¿Cuál es la forma correcta, gobernatura o gubernatura?

LE RESPONDO: Aunque se origina en el vocablo "gobierno", en este caso lo correcto es gubernatura.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El trabajo es muy bueno: acorta los días y prolonga la vida.