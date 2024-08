SIEMPRE SURGEN DUDAS

Recién me han llegado algunas dudas acerca del lenguaje que me han enviado lectores que, como usted, me hacen el favor de seguir de cerca este espacio, lo cual yo agradezco con el alma, ¡de verdad! Así que vamos a verlas ahora:

El verbo corregir, ¿se escribe así o con 'j'? Con el verbo corregir, como sucede con escoger, proteger, exigir y otros similares, sucede algo: se escriben con 'g', pero en algunas formas de su conjugación se cambia la 'g' por 'j'. El cambio es necesario porque si escribimos, por ejemplo: "Escoja usted", como la 'a' está después de la' g', ésta se pronunciaría en sonido suave y diría escoga. Lo mismo sucede con los otros verbos citados.

¿Es correcto decir que un hombre se pone histérico? La palabra histeria viene de la raíz hysteros que se refiere al útero. Antiguamente se creía que la histeria tenía relación con el útero que es un órgano femenino. Por lo tanto se suponía que sólo las mujeres podían sufrir esa irregularidad del comportamiento. El nombre se quedó, pero ahora se puede aplicar indistintamente a ambos géneros.

El lugar donde se vacía la vejiga, especialmente refiriéndose a los hombres, ¿se llama migitorio o mingitorio? Lo correcto es mingitorio que, de acuerdo con el diccionario de la Academia procede del latín mingere que se refiere al acto de la micción.

¿Qué es una quimera? Quimera era un monstruo mitológico que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Actualmente una quimera es algo que se imagina como cierto pero es irrealizable.

¿Cuál es la forma correcta como número de orden? ¿Doceavo, decimosegundo o duodécimo? Como número de orden puede usarse duodécimo o decimosegundo.

Doceavo es un número partitivo, se refiere a una fracción de una unidad dividida en doce partes iguales.

¿Se escribe golfo de México con 'g' minúscula o Golfo de México con 'G' mayúscula? Como "golfo" es un nombre común, se escribe con minúscula, a menos de que se omita "de México" y se entienda perfectamente que se está refiriendo a ese nombre en específico, entonces sí puede escribirse: el Golfo.

¿Tiene más dudas? Ya sabe que cuenta conmigo para tratar de resolverlas.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Ulises Díaz: ¿Degollar es lo mismo que decapitar?

LE RESPONDO: Sí, es cortar la cabeza.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La única manera de multiplicar la felicidad es compartirla.