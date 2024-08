ÉL NO SABE NADA DE FUTBOL

Imagínese a un individuo que se ganó la lotería y para gastarse el dinero recién ganado se compra un viaje para ver la Copa mundial de futbol, pero por alguna extraña circunstancia, esta persona nunca había visto un partido en la vida real. Solamente lo escuchaba por radio. Entonces, cuando finalmente llegó al estadio, se llevó un montón de desilusiones.

"Lo primero que vi fue que en la portería no había ninguna puerta -decía el tipo con la cara llena de desengaño- y que "los tres palos blancos" que decían los cronistas, no eran palos sino tubos, porque hasta donde yo tengo entendido -argumentaba el sujeto- los palos son de madera".

"No había puerta y entonces tampoco había razón a la vista para que al tipo que cuidaba el espacio evitando que le anotaran, se le llamara portero. ¡Claro que no, para nada! Y si hubiera buscado el lugar 'donde las arañas hacen su nido' donde algunos delanteros colocaban el balón en una jugada magistral, no había ningún nido arañas, empezando porque las arañas no acostumbran a vivir en nidos ¡pues ni que fueran pájaros".

El diccionario de la Academia Española dice que el arco es una porción de curva, y nuestro personaje se traumó porque el "arco" de la portería, no es puerta y tampoco es arco, o tal vez sí pero es un arco cuadrado o sea que no es compatible con la definición académica de la palabra.

Este personaje se quedó sorprendido al ver que el área chica es bastante grande, mientras que la llamada "área grande" es enorme y luego pudo constatar personalmente que lo que el narrador había dicho que es un "saque de banda" no era un "saque", en todo caso sería un "meta" porque no se trataba de sacar el balón de la cancha sino de meterlo en ella.

Había escuchado antes, en las trasmisiones radiofónicas de los juegos, que se mencionaba a un volante que ni siquiera volaba sino que corría como todos los demás jugadores y si el volante no volaba pues, ¿qué podía esperarse de un "medio volante"? Tal vez que sólo medio volara o volara a media altura.

En algunas jugadas pasaban cosas muy diferentes a las que él hubiera imaginado, por ejemplo: cuando un jugador a otro "le hace un recorte" que él se imaginaba que se hacía con tijeras y papel, mientras que "hacerle una pared" pues hubiera requerido un poco de mezcla de concreto y ladrillos.

Pensaba que un jugador "se quitaba la marca" cuando la etiqueta de la camiseta o del calzón le molestaba y se la arrancaba para deshacerse de ella y que para ponerle "ritmo" al partido se usaban tambores y tarolas, mientras que un "cambio de juego" no significaba que se hubieran aburrido de jugar futbol y de pronto hubieran cambiado los balones por guantes y por bates y se pusieran a jugar beisbol o algún otro deporte.

Qué sorpresas se llevó nuestro amigo.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Alma Dora Retes: ¿Por qué en algunos medios dicen "más sin embargo" si todos sabemos que es un error?

LE RESPONDO: La prueba de que no todos saben que es un error es que todavía hay quien usa esa expresión. ¿Por qué lo hacen? No lo sé.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La cura más segura para la vanidad es la soledad.