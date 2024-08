ALGUNAS CREENCIAS POPULARES

En este espacio ya le he platicado sobre las supersticiones del número 13 y otras creencias. Hoy le hablaré de una que me ha llamado siempre la atención y se relaciona con el rock.

Así es, al famoso grupo de rock conocido como Enanitos Verdes, aunque sus integrantes no tienen la piel de ese color y en realidad yo los veo de una estatura promedio. Este grupo musical ha tenido gran éxito en nuestro país y muchas de sus canciones son muy conocidas por los mexicanos, sobre todo si son rockeros.

Este grupo hizo popular una canción que se llama Lamento Boliviano, la que en la segunda parte de su coro dice: "… Y yo te amaré, te amaré por siempre / nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar…" Mucha gente me ha preguntado -y siguen haciéndolo- por qué es que dice eso y la verdad es que yo he tenido la misma duda: ¿qué tiene que ver si la muchacha se peina en la cama con el hecho de que los viajantes se atrasen? ¿Cuáles viajantes? ¿Cuál cama? ¿Cuál nena?

No pues son muchas preguntas. La nena pues es la mujer que ama el que está cantando; la cama pues, debe ser la cama de esa nena… y los viajantes, pues no sé… cualquier persona que viaje. Luego encontré por ahí la explicación de una antigua superstición que dice que si una mujer se peina sentada en la cama -o ya de plano, acostada en ella- es de mala suerte, principalmente para los navegantes… o sea, los viajantes.

En su novela Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez hace una referencia de esta superstición y escribe: "Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. «Muchachas -les decía-: no se peinen de noche que se retrasan los navegantes». Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas".

Si acaso alguna mujer cometiera la "imprudencia" de peinarse en una cama, para evitar la mala suerte resultante bastaría con que los viajantes tocaran madera, que es otra superstición que, curiosamente, está presente en todos los países del mundo, aunque con pequeñas variaciones.

La idea general es que, al darle unos golpecitos con la mano a la madera, nuestra suerte mejorará. ¿Y de dónde salió esta superstición? Pues la verdad es que cada quién tiene diferentes versiones según sus creencias, pero la más generalizada dice que la costumbre de pegarle a la madera… más bien, a los troncos de los árboles deriva de tradiciones paganas en las que se creía que en éstos vivían los espíritus. Dice la tradición que se deben dar dos golpecitos a la madera: el primero para pedirle al espíritu el favor de la buena suerte y el segundo golpecito para darle las gracias… porque muy pagano, pero la educación ante todo.

Muchos años después llegaron los cristianos y le cambiaron tantito a la versión, diciendo que al tocar la madera para pedir buena suerte es como si estuviéramos tocando la madera de la cruz de Jesús, y el resultado: protección instantánea absoluta…

¿Qué tal?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Javier Gutiérrez: ¿Qué quiere decir "con lujo de violencia"? ¿Es correcto decirlo?

LE RESPONDO: Sí es correcto. La palabra "lujo", entre otras cosas, quiere decir: "abundancia de algo", así que la frase es como decir que "actuaron con mucha violencia" o "muy violentamente".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La causa que hace surgir, que conserva y que fomenta la superstición, es el miedo.