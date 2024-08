SANITIZAR NO ES CORRECTO

A raíz de la época de pandemia de hace un par de años, algunas palabras se han hecho notar más que antes, aunque por supuesto que ya existían y formaban parte del vocabulario.

De estas palabras, hay algunas me las fui encontrando cada vez más frecuentemente en los medios de comunicación. Ahí le van.

¿Usted sabe qué es lo inocuo? Medio rara, la palabrita, ¿no? A mí me suena como a "renacuajo" o algo parecido. Pues si no sabe su significado, yo se lo digo: lo inocuo es "lo que no hace daño". Si lo ve escrito por ahí con doble 'n': "innocuo", no se mortifique, que así también lo acepta la Academia. Su origen es del latín innocus, que es el prefijo in- que es negación y nocuus, que era una forma de la palabra nocivus… ¡ya se lo imagino! Claro, in-noccus es lo "no-nocivo", lo que no te hace ni tantito daño.

Nada más que le encargo no confundir esta palabra con otra que está presente en la famosa canción: "Sabía virtud de conocer el tiempo…" porque si se acuerda bien de la letra, al final dice: "…cuánto añoro… la dicha 'inicua' de perder el tiempo".

¿Entonces lo inocuo y lo inicuo no son los mismo? ¡Por supuesto que no! Inicuo es algo injusto, que no es equitativo… precisamente como la dicha de perder el tiempo que definitivamente no es equitativa, porque algunos pueden hacerlo mientras que otros no tanto… bueno, ya vimos que mientras se está en cuarentena, la dicha de perder el tiempo se ha vuelto más equitativa.

¿Se acuerda que hace no mucho tiempo ahí andábamos desinfectando todo: mesas, sillas, los empaques de alimentos, la ropa. El desinfectar todo es una buena medida para evitar el contagio de las enfermedades… lo malo es que algunos medios "destanteados" han dicho que se deben sanitizar las cosas… y digo destanteados por no decir "desorientados", porque el verbo sanitizar no existe en español. Algunas personas hasta fueron a esos "túneles desinfectantes" a pedir que los "satanizaran" para poder llegar limpios a su casa. ¡Qué barbaridad!

No se sabe bien si lo que querían es que les sacaran el "chamuco" o si pedían que los sanitizaran, pero de cualquier manera ese verbo no existe, porque es una mala copia del verbo inglés sanitize, que en español lo correcto es: desinfectar y desinfección.

Y me despido de usted ahora, antes de que se venga otra ola de contagios y entonces sí… ¡nadie se podrá sanitizar!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Ornela Villarreal: Dicen que viene una nueva infección del Coronavirus pero, ¿es correcto seguir llamándole Covid-19 si ya estamos en el año 2024?

LE RESPONDO: Se le seguirá llamando así al virus sencillamente porque ese es su nombre. El 19 de COVID-19 representa el año en el que oficialmente se registró el primer caso, y sigue siendo válido.

