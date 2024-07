Las palabras tienen la palabra

Qué es el sombrero y de dónde le surge ese nombre? Pues el sombrero se llama así porque produce sombra e independientemente de ello se ha dicho que sirve para dar abrigo, adorno y gala a la cabeza.

Conocerá usted el caso de aquel ranchero que se desempeñaba como mariachi y que siempre traía el sombrero puesto y su guitarra en la mano y así iba cantando en los camiones urbanos. El día que entró a la iglesia todos lo decían bajito: “psss hey, el sombrero, el sombrero…” —o sea, que se lo quitara, claro— pero él entendió otra cosa, se paró en el altar de frente al público y dijo: “A petición general, El sombrero…” y se arrancó cantando un huapango que se llamaba así: El sombrero. Sombra, en el latín antiguo era umbra y los especialistas han discutido mucho de donde salió la ‘s’ que convirtió a umbra en sumbra y luego en sombra. Hay quien dice que la explicación está en la palabra “sol” porque los que la usaban querían decir “sol” y “sombra” al mismo tiempo, en una sola palabra y al contraerse, se convirtió en lo que es: una sombra.

De sombra surge también un lugar sombrío porque es el que está lleno de sombras o sea, el que está en la oscuridad.

Un dato curioso es que en inglés se usó la misma raíz y sin embargo no se le agregó la ‘s’, por lo menos en umbrella que es el equivalente a lo que nosotros llamamos “sombrilla” si la traducimos literalmente. También déjeme señalar que, a pesar del parecido, “umbra” no se relaciona con “umbral” que es la parte de abajo del hueco o marco de la puerta y que no debemos confundir con “dintel” porque ésta es la equivalente de arriba.

El umbral se llama así porque originalmente era el “lumbral” y se refería a lo que brilla por la rendija que hay entre la puerta y el piso. Si hay luz detrás de la puerta, entonces por la rendija se ve un lumbral, algo que brilla como si hubiera mucha lumbre. Con el tiempo al juntarse la ‘l’ del artículo con la inicial de la palabra, desapareció ésta y ahora, en lugar del “lumbral” tenemos el “umbral que es el que se traspasa cuando entra uno en la habitación.

Cuando la sombra no es muy densa, cuando no está produciendo una total oscuridad, entonces es una “casi sombra” y como en latín paene significa “casi”, entonces la casi sombra se convierte en “penumbra”. ¿Cómo la ve?

ME PREGUNTA Mary Rodríguez: ¿Cómo se debe decir? ¿Tengo mucha hambre o tengo mucho hambre?

LE RESPONDO: El sustantivo hambre es femenino. Sin embargo decimos “el hambre” para evitar el mal sonido que se produciría al decir “el hambre”. En el caso de “mucha hambre” no hay problema porque el énfasis de la palabra “mucha” está en la ‘u’, entonces se debe decir: “tengo mucha hambre”.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: ¿Quieres darme una palabra de aliento? Sólo si me aseguras que no has comido ajo.