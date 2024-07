PORQUE USTED LO PIDIÓ…

A petición del público, que son los lectores como usted… -¡y también usted!- a quienes de verdad quiero con toda el alma, hago una serie de aclaraciones sobre el lenguaje, que es el tema que primordialmente trato en este espacio.

"¿Cómo le hace uno para poder tener un mejor uso del lenguaje, tanto hablado como escrito?" Así directamente me preguntan y yo lo primero que les digo es que no es necesario hacer estudios especiales o investigar muy a fondo, aunque si alguien lo quiere hacer, ¡adelante! Es un tema muy interesante y francamente interminable. Pero para ser prácticos y mejorar casi de manera instantánea el uso del lenguaje, desarrollar el hábito de la lectura es la mejor práctica y claro, consultar el diccionario cuando surja alguna duda. Créame que los buenos resultados están garantizados.

Hay algunas reglas o principios que ya sabemos pero con frecuencia se nos olvidan. Por ejemplo, le recuerdo que no debe decirse desié, pasié ni alinié. Lo correcto es deseé del verbo desear, paseé del verbo pasear y alineé del verbo alinear.

Acuérdese que si al terminar un párrafo o frase hay que cerrar las comillas, el punto final debe ir después de estas, de las comillas. Recuerde también que el verbo "satisfacer" se conjuga como el verbo hacer. No se dice satisfacería sino satisfaría y no se dice satisfació sino satisfizo.

Tenga siempre presente que la palabra whisky no existe como palabra en español. Whisky proviene del inglés y éste de un vocablo que significa "agua de vida", pero en español, lo correcto es güisqui, y que no se le olvide la diéresis porque la 'u' debe pronunciarse. Insisto en que la diéresis es un sustantivo femenino, porque a veces tendemos a usarla con el artículo masculino. ¿Quiere usted usar la palabra original whisky? Hágalo, no pasa nada, pero lo correcto sería ponerla en letra cursiva para indicar que tal palabra no está en español.

Al lugar donde guardamos el auto algunas veces le llamamos cochera y otras, garaje. Está bien, pero recordemos que la palabra garaje se escribe así, con 'j' y no con 'g' que es como se escribe en inglés. De hecho las palabras terminadas en "aje" se escriben con 'j', como es el caso de paje, aterrizaje, encaje, etc.

A una persona que acostumbra meterse en lo que no le incumbe decimos que es un entrometido, pero hay quien dice "entremetido" y también es correcto. En el diccionario aparece además un sinónimo de entrometido que suena un poco más agresivo: "metomentodo", ¿cómo ve?

También le recomiendo tener cuidado con los pleonasmos, frases o expresiones que se consideran incorrectas porque en ellas se usan palabras de más. Por ejemplo: "deambular sin rumbo".

Si consultamos el diccionario veremos que el verbo deambular significa andar sin dirección determinada, por lo tanto, con decir "deambular" ya no hace falta el complemento "sin rumbo" que está implícito en el significado.

Espero que estas recomendaciones le sirvan y con mucho gusto posteriormente le daré más, si usted así lo pide.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Griselda Villa.: ¿Qué es un perendengue?

LE RESPONDO: Perendengue se le llama a un adorno de poco valor.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Un lío entre una mujer y un hombre tiene siempre tres versiones: lo que dice el hombre, lo que dice la mujer y lo que realmente ocurrió.